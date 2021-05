Milano - Vaccini, andamento dei contagi e riaperture. Tre temi fortemente connessi e destinati a segnare il futuro della gestione della pandemia in Italia e in Lombardia. Ieri a livello nazionale si sono superate le 500mila somministrazioni giornaliere di vaccino e in Lombardia è stata superata quota 110mila dosi in 24 ore. Traguardi importanti perché proprio l'accelerazione della campagna vaccinale e la messa in sicurezza delle categorie più a rischio è una delle priorità tracciate dal premier Mario Draghi: la road map per il (lento e graduale) rientro alla normalità è legata a doppio filo all'andamento della campagna vaccinale anti Covid e alla curva dei contagi.

La curva del contagio

Ieri erano in calo i casi di coronavirus in Italia: venerdì erano 13.446 i contagi, contro i 14.320 del giorno precedente, con 338.771 tamponi. In flessione il tasso di positività, calato dal 4,3% al 4%. In diminuzione, per il secondo giorno di fila, i decessi, 263 (ieri 288), per un totale di 120.807 vittime dall'inizio della pandemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive: 57 in meno con 137 ingressi del giorno, per un totale di 2.583, mentre i ricoveri ordinari sono scesi di 411 unità, 18.940 in tutto. Bene anche la Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia. Ieri i nuovi casi erano 2.214 (su 53.645 tamponi), con 41 decessi. A quota 4,1 il rapporto positivi/tamponi, in linea col dato nazionale. In costante calo i ricoveri, sia nei reparti che in terapia intensiva.

La mappa dei colori: Lombardia ancora gialla

Dati che hanno portato la Lombardia a rimanere in zona gialla, nella nuova mappa creata sulla base del monitoraggio dell'Iss di ieri, che ha fatto registrare un lieve aumento dell'Rt (pari a 0,85, range 0,80– 0,91) ma un calo del dato relativo all'incidenza, a livello nazionale. Da lunedì gli unici cambiamenti di fascia riguarderanno la Sardegna e la Val d'Aosta. La prima passerà dal rosso all'arancione, la seconda farà il percorso inverso. Per il resto i colori restano confermati, con un'Italia ampiamente a tinta gialla.

Vaccini, l'obiettivo della Regione: prima dose a tutti entro luglio

Nel frattempo in regione va avanti a passo spedito la campagna vaccinale. Ieri il consulente del governatore Fontana, Guido Bertolaso, ha spiegato che la Lombardia "ha una squadra da Champions" e che - se arriveranno più dosi - la macchina sarà in grado di gestire anche 140mila somministrazioni al giorno. L'obiettivo è arrivare entro l'estate ad aver coperto con almeno una dose tutti i lombardi. La stessa vice presidente Letizia Moratti ieri ha ribadito che è questo il traguardo, sottolineando che per l'apertura delle prenotazioni per la prossima fascia d'età (toccherà a chi ha tra i 50 e i 59 anni) sarà annunciata non appena ci sarà una data certa. Un'ipotesi è che si possa arrivare al via libera verso metà maggio.

Bollettino Covid Italia dell'1 maggio / Pdf

Qui pubblicheremo, non appena dispobili, i dati del bollettino del Ministero della Salute con i contagi, i decessi e i ricoveri di oggi

Bollettino Covid Lombardia

Qui pubblicheremo il bollettino della Regione Lombardia con i contagi provincia per provincia

Contagi e decessi regione per regione

VENETO

Sono 914 i nuovi contagi da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale dei casi a 412.813. Si registrano inoltre 20 decessi, con il totale a 11.350. In diminuzione gli indicatori principali dell'epidemia, con 21.776 attuali positivi, 116 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali scendono sia i pazienti nei reparti ordinari (1,217, -65) e quelli in terapia intensiva (188, -3)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6797 tamponi molecolari sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,48%. Sono inoltre 5595 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 54 casi (0,96%). I decessi registrati sono 10 a cui si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 30 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 216. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

PIEMONTE

In aggiornamento

VALLE D'AOSTA

In Valle d'Aosta 58 nuovi positivi al coronavirus in 24 ore per un totale di 10.990 da inizio epidemia, mentre sono 79 i guariti e 317 le persone sottoposte a tampone.

P.A. TRENTO

In aggiornamento

P.A. BOLZANO

Sono 79 i nuovi casi di Covid-19 su 11.737 tamponi effettuati nella giornata di ieri. Una persona è deceduta facendo salire a 1.162 il totale delle vittime da inizio pandemia. Le nuove positività sono 47 su 890 tamponi molecolari esaminati e 32 su 10.847 test antigenici effettuati. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 61, quelli in terapia intensiva 5.

LIGURIA

In aggiornamento

TOSCANA

In Toscana sono 227.737 i casi di positività al Coronavirus, 895 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 1.527 (58 in meno rispetto a ieri), di cui 248 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 18 nuovi decessi:

EMILIA ROMAGNA

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 370.190 casi di positività, 941 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.343 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%.

MARCHE

Sono 259 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche nelle ultime 24 ore "sono stati testati 5.258 tamponi: 2.944 nel percorso nuove diagnosi (di cui 990 nello screening con percorso Antigenico) e 2.314 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,8%)". Il rapporto positivi/testati è pari al 7%.

LAZIO

Sono 1.069 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 13 morti. A Roma, segnalati 500 casi. "Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (-170) e oltre 26 mila antigenici per un totale di oltre 43 mila test, si registrano 1.069 casi positivi (-82), 13 i decessi (-13) e +2.457 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500.

CAMPANIA

In aggiornamento

ABRUZZO

In aggiornamento

MOLISE

In aggiornamento

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 11.450 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 1.130 casi positivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.235.853 test, 182.310 sono i pazienti guariti e 47.767 sono i casi attualmente positivi.

BASILICATA

Nessun decesso in Basilicata di persone positive al covid è stato registrato nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 201 nuovi contagi a fronte di 1.561 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata di ieri risultano guarite 132 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.067. Cala il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, sceso a 167, di cui 9 in terapia intensiva.

CALABRIA

In aggiornamento

SICILIA

In aggiornamento

SARDEGNA

Sono 54.691 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 184 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.190.323 tamponi, per un incremento complessivo di 4.047 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.387 in tutto). Sono invece 371 (+1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta invariato il numero dei pazienti (49) in terapia intensiva.