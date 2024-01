Casarile, spara tre colpi nell’androne di casa: arrestato un 39enne pregiudicato

Casarile (Milano), 10 gennaio 2024 - Ha esploso tre colpi di pistola nell'androne di casa per mettere in fuga alcuni individui che volevano entrare in casa sua. I Carabinieri della stazione di Binasco hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne albanese, pregiudicato, a seguito di una segnalazione giunta al 112 nelle prime ore del mattino di ieri, relativa all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco all’interno di un condominio adiacente l'ex Statale 35 dei Giovi.

I militari giunti sul posto, dopo aver individuato i bossoli dei colpi esplosi, sono riusciti a risalire al responsabile, che abita in uno degli appartamenti della palazzina. Dopo aver perquisito l'abitazione è stata trovata una pistola calibro 9, ancora fumante e carica nascosta nella lavatrice.

Ai militari il 34enne ha detto di aver adoperato l'arma per mettere in fuga delle persone che avrebbero tentato di entrare in casa contro la sua volontà del medesimo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti. I colpi, esplosi anche nell’androne della palazzina, hanno danneggiato il vetro della porta di accesso comune.

Nel corso degli accertamenti è emerso che la pistola era stata rubata a San Giuliano Milanese nel 2020. Oltre alla pistola e ai bossoli, sono stati rinvenuti e sequestrati due caricatori e numerosi proiettili calibro 9, tutto illegalmente detenuto. L'albanese è stato arrestato per detenzione abusiva di arma da fuoco oltre ad essere denunciato per ricettazione.