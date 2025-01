Torna dai genitori che picchiava, bloccato

Arrestato. Un 28enne ha disobbedito all’ordine del giudice che gli impediva di tornare a casa dei suoi genitori. Di più, nonostante fosse munito di braccialetto elettronico, è andato a casa dei suoi e ha preteso di entrare. I genitori non hanno aperto la porta e il 28enne per vendicarsi ha preso di mira la loro auto parcheggiata di fronte all’abitazione, sgonfiando le gomme, rompendo gli specchietti retrovisori e danneggiando la carrozzeria con un oggetto appuntito. All’arrivo dei carabinieri, è stato arrestato. Storia triste quella di questa famiglia, dove i genitori sono stati costretti, lo scorso agosto, a denunciare il figlio che, spesso in preda ad alcol e droga, li minacciava e aggrediva. Dopo la denuncia i militari avevano fatto rapporto al giudice che aveva deciso di allontanare il 28enne dalla casa dei suoi. Al 28enne era stato anche applicato un braccialetto elettronico che segnalava la sua presenza in un raggio di 500 metri dai suoi parenti.

Il giovane però non si era rassegnato e venerdì era tornato a bussare alla porta dei suoi. I genitori, hanno avvertito subito i carabinieri (e anche il braccialetto elettronico aveva già segnalato la violazione). Così, verso le 10 del mattino, una pattuglia del nucleo radiomobile è arrivata sul posto e in breve ha trovato il 28enne. Fermato e portato in caserma a Crema, il giovane è stato arrestato. Ieri mattina è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto, gli ha vietato di dimorare nel comune di Crema in aggiunta alle precedenti misure e ha rinviato all’udienza del prossimo 14 marzo. Poi lo ha liberato. P.G.R.