Soldi e immobili per 400mila euro. Sequestro con cinque denunce

Sequestro di soldi e immobili per 400mila euro da parte della Guardia di finanza di Crema nei confronti di due società operanti nel distretto cosmetico cremasco, cui sono collegate altre due imprese, e denunce per gli amministratori di diritto e di fatto, in totale cinque persone. Il provvedimento al termine di un’indagine che ha visto i Finanzieri impegnati per mesi in controlli incrociati.

Secondo la Gdf le due società, con altrettante in appoggio, operano nel Cremasco dal 2016 avvalendosi di manodopera specializzata fornita da cooperative che non hanno mai assolto gli obblighi tributari. Dai successivi accertamenti è emerso che i rapporti intercorsi tra le società e le cooperative, basati su contratti d’appalto non regolari, sono riconducibili a fatturazioni per operazioni inesistenti per un importo complessivo di oltre un milione e 200mila euro su cui non è stata versata l’Iva e non sono state pagate tasse. In pratica c’era un problema di fatturazione da parte delle società, che impiegavano questo tipo di manodopera e ne ricavavano benefici fiscali. I cinque amministratori delle quattro società sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cremona con le ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gli immobili sequestrati sono in totale cinque, tutti situati nel Cremasco.

Il risultato delle indagini testimonia il costante impegno della Guardia di finanza nel contrasto a tutte le forme di frode ed evasione fiscale garantendo, nel contempo, il recupero dei proventi dell’evasione per restituirli a beneficio della collettività.

P.G.R.