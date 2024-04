Armato di pistola entra in un locale (ubriaco) e prende una birra: “Questa non la pago”. Panico a Cremona: 51enne arrestato dai carabinieri

Cremona – Un uomo di 51 anni è stato arrestato per ricettazione e porto abusivo di arma da sparo. E' accaduto a Cremona. A far scattare l’allarme e l’intervento dei carabinieri è stata la segnalazione del titolare di un locale della città che ha chiesto aiuto perché nella sua attività era entrato un uomo con una pistola.

Accortosi della presenza dei militari, l'uomo ha tentato di nascondere l'arma nella cinta dei pantaloni, ma è stato immediatamente bloccato. Addosso gli è stata trovata una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e con un colpo pronto per essere esploso. L'arma era completa di caricatore con altre quattro cartucce all'interno. In una tasca sono stati trovati anche altri due proiettili dello stesso calibro.

Con l'aiuto del titolare del locale, i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto: l'uomo si era presentato evidentemente alterato dall'alcool, con una pistola in pugno puntata verso l'alto e aveva preso una birra, dicendo che non l'avrebbe pagata. Una volta salito a bordo dell'auto dei carabinieri, ha colpito un finestrino a testate e una portiera a calci, fino a quando è stato definitivamente immobilizzato. L'uomo, con precedenti di polizia a carico e residente in provincia di Varese, è stato dichiarato in arresto per ricettazione e porto abusivo di arma da sparo e la pistola posta sotto sequestro.