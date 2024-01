Orgoglio Pergolettese. Un punto per la salvezza

Prezioso pareggio della Pergolettese che al Tognon di Fontanafredda ha bloccato sull’uno a uno la quotata Triestina. La gara è stata equilibrata e combattuta fino all’ultimo secondo di gioco con le due compagini che hanno cercato il successo fino alla fine. I gialloblù hanno messo in campo tanta organizzazione di gioco abbinata a una eccellente condizione atletica, ingredienti che hanno permesso di recuperare lo svantaggio di inizio ripresa grazie alla rete di Jaouhari arrivata nel quarto d’ora finale.

Mister Matteo Abbate ha schierato la squadra con il solito modulo 3-5-2 che è stato efficace e ha messo in enorme difficoltà la fortissima squadra locale. Punto che dà fiducia. La Pergo tornerà in campo sabato per affrontare allo stadio Voltini la corazzata Vicenza. La cronaca della partita: Al 10’minuto pericolosa la Triestina con un diagonale di Celeghin, la palla esce di pochissimo. Al 38’ cremaschi vicini al gol con un tiro dal limite di Felicioli ma Agostino è attento e non si lascia sorprendere. Al 12’ della ripresa occasione per i padroni di casa con Redan che solo davanti a Soncin sciupa clamorosamente. Al 16’ alabardati in vantaggio, perfetta punizione di El Azrak per l’accorrente Lescano che fulmina Soncin. Due minuti dopo gran diagonale di Mazzarani, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Agostino. Al 28’ arriva il meritato pareggio della Pergo con Jaouhar. Raffaele Sisti