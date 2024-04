Beccato a Cremona ladro di gasolio ricercato da 5 anni

Un uomo di 40 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alle gambe, oggi pomeriggio, per strada, in viale Marche, a Milano. L'episodio verso 18.30, mentre stava stava dirigendo a piedi verso la sua vettura posteggiata. L'autore del ferimento, a quanto sembra un agguato, è arrivato a bordo di un'auto, dal cui finestrino ha esploso almeno quattro colpi di pistola, due dei quali andati a segno. Poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Il ferito, con precedenti di polizia, è stato trasportato all'ospedale Niguarda, non in pericolo di vita, 09 aprile 2024. ANSA / Andrea Fasani