Due quintali di marijuana lasciati in sacchi della spazzatura lungo le rive del fiume Oglio

Isola Dovarese (Cremona) 29 gennaio 2024 – Una montagna di droga apparentemente abbandonata: quasi due quintali di piante di marijuana lasciati lungo le rive del fiume Oglio, in 25 sacchi della spazzatura. Li hanno trovati i carabinieri di Torre de Picenardi nella zona golenale di Isola Dovarese, in provincia di Cremona.

E adesso i militari, individuato e sequestrato lo stupefacente, al dettaglio poco più di 190 chilogrammi, indagano per capire chi abbia lasciato lì quei sacchi e con quale obiettivo.

Le indagini

Le domande degli inquirenti sarebbero fondamentalmente due: se sia stato costretto a disfarsi di piante e foglie per qualche motivo particolare e contingente o se, invece, quell'area distante dal paese ma neppure troppo nascosta fosse il punto concordato per uno scambio o una consegna. L'attività investigativa è in pieno corso e anche per questo il riserbo degli inquirenti resta massimo.