Cremona, ruba un suv e poi picchia un uomo per rubargli lo smartphone: denunciato

Un uomo di 34 anni è stato denunciato a Camisano, in provincia di Cremona, per una violenta rapina avvenuta lo scorso novembre nel centro di Sergnano, sempre nel Cremasco. Il malvivente, di origina maghrebina, è stato rintracciato dai carabinieri a bordo di un suv rubato ed è indagato per rapina e ricettazione.

Tre pattuglie dei carabinieri di Crema, a novembre, erano intervenuti a Segnano dopo che la vittima aveva segnalato di essere stato inseguito e picchiato da un uomo con il volto coperto: il rapinato era sceso da un’auto con un bastone, lo aveva aggredito e gli aveva rubato lo smartphone per poi fuggire.

Poco dopo la rapina, i militari erano riusciti a rintracciare il suv, abbandonato dal malvivente, e all’interno avevano trovato anche il telefono. La macchina risultava rubata a Cremona.

Nelle settimane successive, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e dagli elementi acquisiti nel corso dell'attività investigativa, i carabinieri sono riusciti a identificare l'autore, che è stato denunciato alla procura di Cremona.