Cremona, fuggito dai domiciliari: arrestato a Santiago de Compostela

Cremona, 1 marzo 2024 – Un 25enne nordafricano senza fissa dimora è stato arrestato a Santiago de Compostela: era ricercato dal dicembre 2022 quando riuscì a sottrarsi alle misure cautelari durante un’operazione nei confronti di 14 nordafricani, tutti pregiudicati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di spaccio e detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e rapina aggravata.

I militari del Nucleo Investigativo del Reparto operativo di Cremona avevano localizzato l’uomo in Spagna. Quindi avevano richiesto e ottenuto dalla Procura un mandato di arresto europeo e avevano contattato il Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno. Così le autorità spagnole hanno individuato e bloccato il 25enne. L’uomo è ora in carcere in attesa di essere estradato in Italia.