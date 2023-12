Lunghe code. Fino a sei ore sulle strade

Una coda senza fine. È quella che ha caratterizzato, nel tardo pomeriggio e nella serata di domenica, il rientro dalla Valtellina. I soliti punti nevralgici, il Campone sopra Tirano, tutto il fondovalle, con le sue tante (troppe) rotatorie, fino a Talamona (imbocco della tangenziale), hanno fatto registrare code interminabili che hanno fiaccato la pazienza dei turisti. C’è gente che ha impiegato quasi 6 ore a percorrere la strada da Livigno e Milano (206 chilometri) ma sono da record negativo anche le 2h30’ da Bormio a Tirano (40 chilometri). Non una bella cartolina per il turismo valtellinese anche in previsione del proseguo della stagione e delle ormai quasi imminenti Olimpiadi del 2026. E anche il traffico ferroviario ha mandato su tutte le furie chi avrebbe dovuto prendere il treno in partenza da Sondrio per Milano delle 16.40. Corsa saltata.

F.D.