Incidente in A1 tra due camion e un’auto: quattro feriti e traffico in tilt

Villanova del Sillaro, 27 dicembre 2023 – Schianto tra due camion e una vettura in autostrada, tratta bloccata. Il rovinoso incidente, le cui cause sono al vaglio della polstrada, intervenuta per i rilievi di rito, è avvenuto poco prima delle 22, del 27 dicembre 2023, sull'autostrada del Sole Milano-Napoli, in direzione Bologna, all'altezza del chilometro 27 + 100.

Punto che corrisponde al Comune di Villanova del Sillaro. Per consentire i soccorsi ed evitare pericoli agli altri conducenti, la polizia stradale ha bloccato tutte le corsie. I due camion e l'automobile sono infatti rimasti di traverso lungo la tratta. Uno dei mezzi pesanti si è anche ribaltato su un fianco, mentre la vettura si è distrutta nella parte frontale. Danni anche al secondo mezzo pesante. E dopo l'impatto multiplo, i detriti sono letteralmente schizzati ovunque, rendendo impraticabile l'asfalto, fino alla pulizia. I vigili del fuoco sono intervenuti, dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano.

Hanno aiutato il soccorso sanitario e messo in sicurezza sia i veicoli che la scena. Il 118 è invece presente con diversi mezzi di soccorso: l'automedica, tre ambulanze della Croce bianca, della Croce azzurra e della Croce rossa e l'elisoccorso di Como. I feriti, alle 22.50, erano ancora in fase di valutazione, per stabilire le loro condizioni e gli ospedali in cui ricoverarli. Tra i coinvolti ci sono due ragazze di 22 anni e un 24enne. Autostrade per l'Italia, attraverso i propri canali, segnala code e la chiusura del tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, per incidente. L'entrata consigliata per chi viaggia verso Bologna è Casalpusterlengo. Mentre l'uscita consigliata provenendo da Milano è Lodi. Paola Arensi