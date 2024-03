Banco alimentare 213mila assistiti

Sono state oltre 213mila le persone assistite in Lombardia dal Banco Alimentare, in aumento rispetto al 2022 quando erano state poco più di 201 mila, di cui oltre 17mila nel Bresciano. Nel 2024 lo scenario resta critico, perché a fronte di un fabbisogno costante, l’inflazione non aiuta gli approvvigionamenti. DA qui l’importanza di partnership che il Banco Alimentare in Lombardia (ed Emilia Romagna) ha stretto con alcune aziende: per la Pasqua, in particolare grazie alle donazioni di Mutti e Rummo, sarà possibile preparare 60mila piatti caldi per persone in difficoltà attraverso strutture caritative residenziali e mense convenzionate col Banco Alimentare. "Desideriamo ringraziare Mutti e Rummo per aver voluto essere con noi anche quest’anno con un’importante donazione di prodotto – dichiara il presidente lombardo Dario Boggio Marzet -. Grazie al loro sostegno possiamo distribuire in quantità considerevoli un alimento sano e gustoso, che sta alla base della dieta mediterranea, che oggi è particolarmente difficile recuperare dalla filiera a causa dell’aumento dei costi e della conseguente riduzione delle disponibilità. Un chiaro esempio di partnership virtuosa tra profit e non profit in una ricorrenza speciale e nell’attenzione alle persone in difficoltà".