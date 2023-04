Serie B, il Brescia cerca in casa della Spal una fetta di salvezza. Probabili formazioni

La fine del digiuno dalla vittoria ha restituito fiducia e morale al Brescia. Le Rondinelle adesso sono pronte e convinte di potersi giocare fino in fondo le proprie carte per rimanere in serie B. Del resto la classifica, molto corta, sostiene questo ritrovato slancio della squadra di mister Gastaldello, che vede i play out a tre punti di distanza (quattro se si considera che il Perugia è in vantaggio negli scontri diretti) e la salvezza diretta lontana solo cinque punti.

Una situazione che, considerando le formazioni al momento coinvolte nella lotta per non retrocedere e gli scontri diretti ancora in programma in queste ultime sei giornate della stagione rendono davvero possibile ogni soluzione. Un’osservazione del tutto condivisibile, anche se la partita che la compagine biancazzurra giocherà domani in casa di una rivale diretta come la Spal ha il sapore della “finale”, visto che la contendente che uscirà con i tre punti in tasca dallo “Stadio Mazza” potrà vedere la permanenza in B molto più vicino, mentre sulla compagine che rimarrà a mani vuote incomberà in modo preoccupante la serie C.

Dopo il provvidenziale successo con la Ternana, mister Gastaldello ha cercato di tenere cariche le batterie dei suoi giocatori, spronandoli a compiere con coraggio e determinazione la nuova impresa a Ferrara. In Emilia l’allenatore bresciano potrà ritrovare Van De Looi che ha scontato un turno di squalifica, ma molto probabilmente non Papetti, che dopo lo stop forzato ha accusato improvvisi problemi fisici. Inoltre dovrà sempre fare i conti con le condizioni precarie di Adorni e, soprattutto, sarà chiamato a centellinare in modo sapiente un elemento fondamentale per le sorti del Brescia come Cistana. Nonostante una stagione difficile e sofferta, con troppe soste prolungate in infermeria, il centrale bresciano è un elemento irrinunciabile per le fortune delle Rondinelle, come ha evidenziato il fatto che il suo ritorno in campo ha coinciso con la conquista di quella vittoria che mancava dallo scorso 27 novembre (in occasione della gara di andata con la Spal). Diversi mesi dopo quel primo confronto, le due squadre stanno per ritrovarsi. Nessuna delle due è riuscita a risollevarsi dalla zona rossa e la certezza fondamentale che accompagna questo ritorno è che entrambe dovranno dare fondo alle loro risorse per riuscire a conquistare al termine di questa delicatissima “finale” la vittoria che sola può avvicinare le due pericolanti alla salvezza.

Probabili formazioni: Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Arena, Celia; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; La Mantia, Moncini. All: Oddo. Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic (Mangraviti), Adorni, Cistana, Jallow; Bisoli, Van De Looi, Bjorkengren; Listkowski, Rodriguez; Ayé. All: Gastaldello.