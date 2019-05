Brescia, 26 maggio 2019 - Al via l'election day del 26 maggio: urne aperte dalle 7 alle 23. Si vota in tutta Italia, per le elezioni europee, per rinnovare l'europarlamento. Ma si vota anche per le elezioni regionali in Piemonte. E infine, in circa la metà dei Comuni italiani per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. Chiari, Ghedi, Montichiari e Lumezzane sono i quattro comuni più grandi e che superano i 15mila abitanti tra i 147 che andranno al voto in provincia di Brescia il prossimo 26 maggio. Tra questi anche quello di Berlingo – attualmente retto da un commissario prefettizio – che torna al voto ad un anno dalla clamorosa protesta dei cittadini, che nel 2018 disertarono in massa le urne non permettendo all'unica lista che si era presentata di raggiungere il quorum.

AFFLUENZA - Alle 19 l'affluenza per le elezioni Comunali in provincia di Brescia è stata del 60,25%, alle 12 del 25,54%.

ECCO I 147 I COMUNI IN PROVINCIA DI BRESCIA



ADRO - Due i candidati alla poltrona di primo cittadino: Marco Menassi e Paolo Rosa con la "Lega Salvini Adro"

ALFIANELLO - Corsa a due per lo scranno più alto del Palazzo municipale: Domenico Chiari si presenta con la lista "Insieme per Alfianello", mentre Matteo Zani corre con la lista "Civica popolare per Alfianello"

ANGOLO TERME - Candidato unico è Alessandro Morandini con la lista "Cambiamo insieme Angolo"

BAGOLINO - In corsa per la fascia di primo cittadino: Gianzeno Marca, con "Insieme per crescere Bagolino e Ponte Caffaro" e Paolo Zangarini con "Patto per Bagolino Ponte Caffaro"

BARBARIGA - Due i candidati a sindaco: Andrea Scalvenzi con "Alternativa Barbariga Frontignano" e Giacomo Uccelli con "Insieme per il futuro"

BASSANO BRESCIANO - In corsa per la fascia di primo cittadino i candidati Angelo Benedetti con "Passione civica Bassano Benedetti sindaco" e Michele Sbaraini con "Lista civica per Bassano insieme" e "Sbaraini sindaco"

BEDIZZOLE - Tre i candidati allo scranno più alto del Palazzo comunale: Daniela Armanini con la lista "Civitas Bedizzole", Giovanni Cottini con "Democrazia e solidarietà per Bedizzole" e Giuseppe Tagliani con "Uniti per Bedizzole"

BERLINGO - A contendersi la poltrona di primo cittadino sono Fausto Conforti con la lista "Condforti sindaco" e Bruno Orizio con "Vivere il paese - Berlingo"

BERZO DEMO - Candidato unico Giovan Battista Bernardi con la lista "Orizzonte comune"

BIONE - Si sfidano alle urne i candidati sindaco Ubaldo Vallini con la lista "Bione che cresce" e Franco Zanotti con il sostegno della Lega e della lista "Vivere Bione"

BORGO SAN GIACOMO - Sfida a due tra i candidati sindaco Gianfrancesco Bassini con la lista "Insieme per Borgo" e Giuseppe Lama con la lista civica "Per Borgo San Giacomo"

BORGOSATOLLO - Si contendono la fascia da sindaco i candidati Giacomo Marniga che si presenta con la lista "Partecipare per Borgosatollo Marniga sindaco" e Agostino Scaroni che corre con "Prima Borgosatollo Scaroni sindaco"

BOTTICINO - Corsa a due per la poltrona di primo cittadino tra i candidati Donatella Marchese con la lista "Scelgo Botticino" e Gianbattista Quecchia con "Uniti per Boptticino"

BOVEZZO - Sfida a due tra in candidati sindaco Sara Ghidoni con la lista "Per Bovezzo" e Massimo Imparato con "Uniti per Bovezzo"

BRANDICO - La sfida per lo scranno più alto del Palazzo comunale è tra Fabio Pensa con la lista "Pensa per Brandico" e Christian Pizzati con "Viva Brandico Semina il futuro"

BRAONE - Tre i candidati a sindaco: Biagio Angrisano con "Grande Nord", Sergio Mattioli con la lista "Cambiamo Braone e Maria Flavia Rebuffoni con "Insieme per il futuro di Braone"

BRENO - La sfida è tra i candidati sindaco Alessandro Panteghini sostenuto dalla lista "Uniti si può Breno civica" e Giampiero Pezzucchi che corre con la lista "Progetto Breno"

BRIONE - In due si contendono la poltrona di primo cittadino: Antonella Montini con la lista "Insieme per Brione" e Giuseppe Riboli con la lista "Alternativa per Brione"

CAINO - Due i candidati a sindaco: Simona Bertacchini con la lista "Insieme per Caino Bertacchini sindaco" e Cesare Sambrici sostenuto dalla lista "Alternativa civica Cesare Sambrici sindaco"

CALCINATO - Sfida tutta al femminile tra due candidate a sindaco: Vicenza Corsini con la lista "Calcinato in patto 2.0" e Nicoletta Maestri che si presenta con la lista "Insieme per Calcinato"

CALVAGESE DELLA RIVIERA - Tre i candidati sindaco in lizza: Lodovica Danieli con la lista "Per Calvagese", Simonetta Gabana con "Vivere Calvagese" e Giuseppe Montebeller con "Centro desta per Calvagese"

CALVISANO - In due si contendono la fascia di primo cittadino: Angelo Formentini sostenuto da Centrodestra per Calvisano e Giampaolo Turini che corre con la lista "Insieme per Calvisano"

CAPO DI PONTE - Corsa a tre per lo scranno più alto del Palazzo comunale: candidati Viviana Apolone con la lista "Insieme si può Viviana Apolone sindaco", Andrea Ghetti con la lista "Impegno e crescita" e Massimo Padovan con la civica "Cambiamo insieme"

CAPOVALLE - Due i candidati a sindaco: Flavio Luigi Carretta con la lista "Capovalle Tricolore" e Natalino Grandi con "Tutti per Capovalle"

CAPRIOLO - Affollata corsa alla carica di primo cittadino con ben 5 candidati: Sara Cavalleri con la lista "Capriolo cambia", Mara Plebani con "Capriolo è", Fabrizio Rigamonti con "Iniziativa civica per Capriolo", Stefano Salogni con Capriolo progressista" e Luigi Vezzoli con "Onestà per Capriolo"

CARPENEDOLO - Tre i candidati a sindaco: Luca Franzoni con la lista civica "Carpenedolo migliore", Guido Tononi con "Insieme per Carpenedolo" e Stefano Tramonti con "Carpenedolo si cresce"

CASTEGNATO - A sfidarsi per la fascia da sindaco saranno Davide Felice con "Uniti per Castegnato Felice sindaco" e Gianluca Cominassi con la lista "Civica per Castegnato Cominassi sindaco"

CASTENEDOLO - Tris di candidati per la poltrona di primo cittadino. In corsa Pierluigi Bianchini con "Castenedolo Democratica", Maria Teresa Bonifacio con la lista "Castenedolo migliore" e Paolo Terramoccia con "Siamo Castenedolo"

CASTO - Unico candidato a sindaco Diego Prandini con la lista civica "Il Maglio Casto"

CASTREZZATO - Sfida a due tra Giovanni Aldi sostenuto dalla lista "Progetto Castrezzato Giovanni Aldi sindaco" e Aldo Barucco con la lista "Barucco sindaco"

CEDEGOLO - Due i candidati che si contendono la poltrona di primo cittadino: Aurelia Milesi con "Uniti per la Valsaviore" e Andrea Bortolo Pedrali con "insieme per Cedegolo e Grevo"

CELLATICA - Tre candidati alla fascia da sindaco: Lucia Febbrari con "Cellatica Domani", Paolo Magrini con Centrodestra per Cellatica e Marco Marini con la lista "Cellatica insieme"

CERVENO - In tre corrono per la carica di primo cittadino: Marco Apostoli con "Cerveno bene comune", Germano Pezzoni con Grande Bord e Marzia Romano con la lista "Insieme per Cerveno"

CETO - Sfida a due tra i candidati sindaco Alessandro Gasparini con la lista "Idea comune" e Marina Lanzetti con "Impegno civico"

CEVO - Candidato unico Silvio Marcello Citroni con la lista "Insieme si può"

CHIARI - Il sindaco uscente Massimo Vizzardi ci riprova, con il sostegno di Pd e delle liste "Chiari al centro", Patto per Chiari insieme"Per una Chiari virtuosa". A sfidarlo è Alessandro Cugini, che conta sull'appoggio di Lega, Forza Italia e della lista "La civica con Cugini"

CIGOLE - Due i candidati che si contendono la poltrona di primo cittadino: Claudia Fezzoli con "Cigole x tutti" e Marco Scartapacchio con lista civica "Cigole viva!"

CIMBERGO - In due si sfidano per lo scranno più alto del Palazzo comunale: Gianluigi Boselli con Grande Nord e Giovan Battista Polonioli con la lista "Impegno per Cimbergo"

CIVIDATE CAMUNO - Corsa a due per la fascia di sindaco: Cirillo Ballardini si presenta con la lista "Progettiamo Cividate" mentre Valentina Damiola corre con "Cividate nel futuro"

COCCAGLIO - Alle urne gli elettori sono chiamati a scegliere tra il candidato sindaco Alberto Facchetti con la lista "Facchetti sindaco" e Michela Faustini con la lista "Passione civica per Coccaglio"

COLOGNE - Tris di candidati a sindaco. Si sfidano Carlo Chiari con la lista "Cambiamo Cologne", Moira Faustini con "Cologne sicura" e Danilo Davide Verdeletti con la lista "Civica Colognese"

COMEZZANO CIZZAGO - In tre si contendono la fascia di sindaco: Massimiliano Metelli con la lista "Massimiliano Metelli sindaco", Alida Potieri con "Insieme si può Alida Potieri sindaco" e Giuseppe Righetti con la lista "Civica per Comezzano-Cizzago Giuseppe Righetti sindaco"

CONCESIO - Tre in lizza per il dopo Retali. Ecco i candidati: Agostino Damiolini con la lista "Insieme per Concesio", Michele Pascale con il Movimento 5 Stelle e Domenica Troncatti con "Progetto Democratico per Concesio"

CORTENO GOLGI - Due i candidati in lizza per la carica di primo cittadino: Luca Fioletti con "Uniti x Corteno" e Ilario Sabbadini con "Viviamo Corteno Golgi"

CORZANO - Candidato unico Giovanni Benzoni con "Intesa per Corzano"

DELLO - In due si sfidano per lo scranno più alto del Palazzo comunale: Riccardo Canini con la lista "Insieme per Dello" e Matteo Cristini con la civica "Cristini sindaco"

EDOLO - Due i candidati alla carica di primo cittadino: Luca Masneri con la lista "Io amo Edolo" e Ivan Moles con "Insieme Edolo vive"

ERBUSCO - Candidato unico Ilario Cavalleri con la lista "Erbusco futura"

FIESSE - Due in corsa per la fascia di sindaco: Sergio Cavallini con "Il progetto - Lista civica Fiesse" e Chiara Pillitteri con "Cittadini in comune ad flexum. Pillitteri sindaco 2.0"

GAMBARA - Tris di candidati a sindaco: Ferdinando Lorenzetti corre con la lista "Lavorare per Gambara", Franco Stringhini con "Obiettivo comune Gambara" e Simone Zanetti con Alternativa per Gambara"

GARDONE RIVIERA - In corsa tre candidati per la poltrona di primo cittadino: Giorgio Berther con la lista civica "Gardone insieme", Andrea Cipani con "Gardone Riviera civica" e Adelio Zeni con la lista civica "Sindaco Zeni"

GARDONE VALTROMPIA - Tre i candidati a sindaco: Alessandra D'Agostino con Movimento 5 Stelle Gardone Valtrompia, Pietro Angelo Gasparini con la lista "P.G. per Gardone, Inzino e Magno" e Pierangelo Lancelotti con la lista "La nostra città"

GARGNANO - Affollata corsa alla carica di primo cittadino con ben 5 candidati: Giovanni Albini con la lista "Uniti per Gragnano", Bruno Bignotti con la lista "Idee in Comune", Giorgio Ceruti con "Comitato Gargnanese Municipalità di servizio", Bruno Festa con "Gargnano per passione" e Gianfranco Scarpetta con "Progetto per Gargnano"

GAVARDO - Dopo il commissario è duello tra i candidati Davide Comaglio con "Insieme per Gavardo Comaglio sindaco" e Marco Molinari con "Centrodestra per Gavardo Molinari sindaco"

GHEDI - Sfumata l'ipotesi di una terza lista, in corsa due candidati con schieramenti opposti e ben definiti: Federico Casali sarà sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli D'Italia e "Ghedi Tricolore". Sul fronte opposto, Lino Trentini può contare sull'appoggio di sette liste: Indipendenti con Lino Trentini sindaco, Insieme a sinistra, la Civica città di Ghedi, Un futuro per Ghedi, Lino Trentini sindaco, Insieme per Ghedi con Lino Trentini e Progetto democratico.

GIANICO - Due i candidati a primo cittadino: Ezio Comella con la lista "Siamo Gianico Comella sindaco" e Mirco Pendoli con la lista "Insieme per Gianico"

IDRO - In due si contengono la fascia di sindaco: Aldo Armani con la lista "Civica per Idro" e Gianluca Bordiga con la lista "Amici della terra"

IRMA - Candidato unico Mauro Bertelli con la "Lista per Irma"

ISEO - Si contendono lo scranno più alto al Palazzo comunale Pieranna Faita con la lista "Progetto Iseo" e Marco Ghitti con "Iseo sicura"

LAVENONE - Tre in corsa per la poltrona di sindaco: Matteo Bertasi con "Cristiani laici in politica", Daniele Bonera con "Movimento per Lavenone" e Franco Delfaccio con Alleanza per Lavenone"

LENO - In due si sfidano per la carica di primo cittadino: Renzo Gobbi sostenuto da "Uniti per Leno Renzo Gobbi sindaco" e Cristina Tedaldi con la lista "Civica sindaco Tedaldi"

LIMONE SUL GARDA - Candidato unico Antonio Martinelli con la lista "Per Limone sul Garda

LODRINO - Candidato unico Bruno Bettinsoli con la lista "Per Lodrino"

LOGRATO - Due i candidati a primo cittadino: Matteo Cavalli con "Coalizione insieme per il bene comune Matteo Cavalli sindaco" e Gianandrea Telò con "Civica uniti per Lograto Telò sindaco"

LONGHENA - Sfida a due per la poltrona di sindaco tra Nicoletta Benedetti con "Progetto per Longhena" e Giancarlo Plodari con "Longhena libera e democratica"

LOZIO - Tre i candidati in corsa per lo scranno più alto del Palazzo comunale: Francesco Regazzoli con la lista "Manteniamo in moto Lozio 2019", Claudio Zanelli con "Lozio domani" e Simone Zanetti con la lista civica "Per il tuo Comune"

LUMEZZANE - Quattro candidati per il municipio: oltre al sindaco uscente Matteo Zani, candidato con Pd e lista civica "Per Zani", al voto ci sono Josehf Facchini sostenuto da Forza Italia, Lega e da "Lumezzane popolare Fratelli d'Italia"; Enrico Salvinelli che può contare sull'appoggio di Forza Nuova e Mauro Sigurtà che si presenta con le liste "Continuità per Lumezzane" e "Giovani per il futuro di Lumezzane"

MACLODIO - Candidato unico Simone Zanetti con la listra civica "Per il tuo Comune"

MAIRANO - In tre si sfidano per la carica di sindaco: Filippo Ferrari con "Patto civico per Mairano Pievedizio", Lodovico Pezzolo con "Persone insieme in alleanza per Pievedizio Mairano" e Igor Zacchi con la lista "Siamo Mairano Pievedizio"

MALEGNO - Candidato unico Paolo Erba con la lista "Comune amico"

MANERBA DEL GARDA - Tre i candidati a sindaco: Isidoro Bertini con la lista "Civica Minerba", Flaviano Mattiotti con "Centrodestra per Manerba" e Gianluca Turina con "Azione sociale rinascita per Manerba"

MARCHENO - In due si contendono la fascia di sindaco: Diego Bertussi con la lista "Vivere a Marcheno" e Elena Medaglia con "MBC progetto comune"

MARMENTINO - Due i candidati alla poltrona di primo cittadino: Ilario Medaglia con la lista "Insieme per Marmentino" e Sergio Piardi con "Piardi sindaco per Marmentino"

MARONE - In corsa per lo scranno più altro del Palazzo municipale Igor Pezzotti con la lista "Oltre" e Alessio Rinaldi con "Verso il futuro"

MAZZANO - Candidato unico Fabio Zotti con la lista "Obiettivo Mazzano"

MONNO - Candidato unico Romano Caldinelli con la lista "Per un Monno migliore"

MONTISOLA - Tre i candidati a sindaco: Angelo Colosio con "Azione civica Monteisola", Fiorello Turla con "L'isola che vorrei" e Lorenzo Ziliani con "Insieme per Monteisola"

MONTICELLI BRUSATI - In due si contendono la fascia di sindaco: Isabella Marchesani con la lista civica "Per Monticelli" e Paolo Musatti con "Monticelli 2.0"

MONTICHIARI - Affollata corsa alla poltrona di sindaco con ben sei candidati. Il primo cittadino uscente Mario Fraccaro (che si ripresenta con Pd, "Area civica Monteclarense", "Comitato civico Montichiari per Fraccaro" e "Moderati Centro destra") dovrà vedersela con Cristian Grezzi sostenuto da Movimento 5 Stelle, Patrizia Mulè che si presenta con "Sinistra Monteclarense" Danilo Mor con la lista "Montichiari che vogliamo", Marco Togni con Lega, Foza Italia, Fratelli d'Italia e la lista "La nostra Montichiari", e Guglielmo Tenca con le liste "Movimento civico Solo Montichiari" e "L'alternatica c'è".

MONTIRONE - Due i candidati alla poltrona di primo cittadino: Adele Ferrari con "Viviamo Montirone Adele Ferrari sindaco" e Eugenio Stucchi con "Valorizziamo Montirone Eugenio Stucchi sindaco"

MUSCOLINE - In due si sfidano per la fascia di sindaco: Giovanni Alessandro Benedetti con "Uniti per Muscoline" e Giommaria Bonazzi Di Sannicandro con Fratelli d'Italia

NIARDO - Due i candidati a sindaco: Fabio Mensi con la lista "Insieme per crescere" e Carlo Sacristani con "Niardo con voi"

NUVOLENTO - Due i candidati alla poltrona di primo cittadino: Matteo Rodolfi con la lista "Nuvolento domani" e Giovanni Santini con "Nuvolento insieme"

NUVOLERA - In due si sfidano per la fascia di sindaco: Andrea Agnelli con la lista civica "Progetto Nuvolera" e Elvira Maifreni con "Centrodestra per Nuvolera Maifreni sindaco"

OME - Tris di candidati a sindaco: Albino Maioli corre con la lista "Ome concreta", Simone Peli con "Intesa popolare per Ome" e Alberto Vanoglio con "Ome per passione"

ORZINUOVI - In tre si contendono lo scranno più alto del Palazzo comunale: Fiorenza Gardoni corre con la lista civica "Per Orzinuovi che cresce", Giampiero Maffoni con "Centrodestra per gli orceani Maffoni sindaco" e Ambrogio Paiardi con "Orzinuovi civicaveramente Paiardi sindaco"

ORZIVECCHI - In due si contendono la fasca di sindaco: Fulvio Cominotti con la lista "Orzivecchi cresce" e Gianluigi Sturla con "Impegno civico per Orzivecchi"

PADENGHE SUL GARDA - Due i candidati a sindaco: Giancarlo Allegri con la lista "Padenghe oggi e domani" e Albino Zuliani con la civica "Padenghe con te"

PADERNO FRANCIACORTA - Tris di candidati a sindaco: Davide Barsizza si presenta con Movimento 5 Stelle Paderno Franciacorta, Marco Bombardieri con la lista "Impegno per Paderno" e Silvia Gares con la civica "Per Paderno"

PAISCO LOVENO - Candidato unico Bernardo Mascherpa con la lista civica "Per Paisco Loveno"

PAITONE - Due in corsa per la poltrona di primo cittadino: Claudio Papotti con "Lista civica di Paitone" e Alberto Maestri con "Per Paitone Maestri sindaco"

PARATICO - Tris di candidati a sindaco: Paolo Agnellini con la lista "Patto per Paratico", Tiberio Boni con la lista "Sosteniamo Paratico" e Giambattista Ministrini con "Paratico futura"

PASSIRANO - In due si contendono lo scranno più alto del Palazzo comunale: Piermatteo Gritti con la lista "Piermatteo Gritti sindaco" e Francesco Pasini Inverardi con "Vivere Passirano Camignone Monterotondo - Francesco Pasini Inverardi sindaco"

PAVONE MELLA - Sfida tutta al femminile per la poltrona di primo cittadino: Lara Ferrari si presenta con la lista "Civica per Pavone del Mella" e Mariateresa Vivaldini con "Per Pavone del Mella"

PERTICA ALTA - Candidato unico Giovanmaria Flocchini con la lista "Pertica Alta unita"

PERTICA BASSA - Candidato unico Manuel Nicola Bacchetti con la lista "Per Pertica bassa"

PEZZAZE - Tre in corsa per la fascia da sindaco: Oliviero Gipponi con la lista "Continuiamo insieme", Marco Richiedei con "Siamo Pezzaze" e Emilio Santo Rossi con "Pezzaze civica"

PIANCOGNO - Tre i candidati a sindaco: Massimiliano Agretti con la lista "La tua Piancogno", Marco Reghenzani con "Insieme per Piancogno" e Francesco Sangalli con la Lega

PISOGNE - In due si contendono la poltrona di sindaco: Diego Invernici con la lista "Passione comune" e Federico Laini con "Crea Pisogne"

POLAVENO - Sfida tutta al femminile con le candidate Valentina Boniotti, sostenuta dalla lista "Per San Giovanni Polaveno Gombio - Boniotti sindaca" e Alessandra Collicelli che corre con "Uniti per Polaveno"

POMPIANO - In due si sfidano per lo scranno più alto del Palazzo comunale: Sara Acerbis con la lista "Rinnovamento per Pompiano" e Giancarlo Comincini con "Pompiano rinasce"

PONTEVICO - Poker di candidati a sindaco: Alessandra Azzini si presenta con la lista "Pontevico ideale", Luca Bosio con "Unire Pontevico con Bosio sindaco", Luciano Migliorati con la lista "Orientati a Pontevico" e Cesare Scandella con "Nuovi orizzonti"

POZZOLENGO - Tre i candidati a sindaco: Paolo Bellini con la lista "Insieme per Pozzolengo", Maria Virginia D'Arco con "Pozzolengo vera" e Nicola Pietropoli con "Pozzolengo terra e futuro"

PRALBOINO - Candidato unico Franco Spoti con la lista "Pralboino per te"

PRESEGLIE - In due si contendono la fascia di primo cittadino: Pietro Andus Aristo con la lista "Insieme per Preseglie" e Giorgio Bonomi con "Progetto Preseglie"

PREVALLE - Due gli aspiranti alla poltrona di sindaco: Damiamo Giustacchini con la lista "Prevalle centrodestra insieme" e Andrea Prina con "Uniamo Prevalle"

PROVAGLIO D'ISEO - Sfida a due tra i candidati sindaco Enzo Simonini con la lista "Civica bene comune" e Edoardo Zilioli con "Progetto Provaglio"

PUEGNAGO - In tre si contendono la poltrona di primo cittadino: Sergio Leali con la lista "Comunità Puegnago", Maurizio Rubessa con "Uniti per Maurizio Rubessa sindaco" e Silvano Zanelli con la lista "Silvano Zanelli per Puegnago del Garda"

REMEDELLO - Due i candidati a sindaco: Simone Ferrari con la lista "Paese nuovo 4.0" e Angelo Piacentini con "Direzione progesso"

REZZATO - In due si contendono lo scranno più alto del Palazzo comunale: Enzo Gerosa con "Rezzato democratica" e Giovanni Ventura con "Centrodestra per Rezzato-Virle"

ROCCAFRANCA - Due i candidati a sindaco: Maria Antonietta Garda Antonelli con la lista "Lavoriamo con voi" e Marco Franzelli con "Marco Franzelli sindaco"

RODENGO SAIANO - Poker di candidati alla poltrona di primo cittadino: Luigi Caimi si presenta con "Cami sindaco", Michele Pintossi con "Moderati Rodengo Saiano avanti così", Ramona Raffelli con "Lista civica Ramona Raffelli sindaco" e Rosa Vitale con "Lista civica progetto comune"

ROE' VOLCIANO - In due si sfidano per la guida del Palazzo comunale: Mario Apollonio con la lista "Futuro per Roè Volciano" e Maria Katia Vezzola con "Proposta per Roè Volciano"

RUDIANO - Due i candidati alla carica di sindaco: Alfredo Bonetti con la lista "Cittadini al centro" e Pietro Vavassori con "Popolari per Rudiano"

SABBIO CHIESE - Candidato unico Onorio Luscia con la lista "Sabbio Chiese tradizione e rinnovamento"

SALE MARASINO - In due corrono per la carica municipale più alta: Giuseppe Tocchella con la lista "Sale Marasino futura" e Marisa Zanotti con "Sale Marasino Marisa Zanotti sindaco"

SALO' - Poker di candidati a sindaco: in corsa Marina Bonetti con la lista "Insieme per Salò", Giovanni Ciato con "Salò futura", Giampiero Cipani con "Progetto Salò lista civica Cipani 2019" e Stefano Veronesi Riccò con "El Peler"

SAN FELICE DEL BENACO - Tre in corsa per la fascia di sindaco: Manuela Bonatti con la lista "Civica vivere", Ambrogio Florioli con "San Felice del Benaco Portese e Cisano per passione" e Simone Zuin con la lista "Idee in comune"

SAN GERVASIO - Due sfidanti per la poltrona di primo cittadino: Giacomo Morandi con "Civica San Gervasio" e James Scaburri con la lista "Insieme per ricominciare"

SAN PAOLO - Candidato unico Giancarla Zernini con la lista "Autonomia municipale San Paolo, noi ci siamo"

SAREZZO - Tre in corsa per la poltrona di sindaco: Sergio Aurora con la lista "Sarezzo bene comune", Donatella Ongaro con "Popolari e democratici" e Simona Torri con "Sarezzo3.0"

SAVIORE DELL'ADAMELLO - Due i candidati a sindaco: Serena Morgani con la lista "Impegno in comune" e Alberto Tosa con "Il comune che vorrei"

SELLERO - In due si contendono lo scranno più alto del Palazzo municipale: Giampiero Bressanelli con la lista "Ancora insieme per Sellero e Novelle" e Mattia Pelucchetti "Sellero futura per Sellero, Novelle, Scianica"

SENIGA - Tris di candidati a primo cittadino: Giuseppe Boldori con "Civica Seniga", Elena Ferrari con la lista "Un futuro per Seniga" e Carlo Leone Mazzolini con "Seniga insieme"

SERLE - Due sfidanti per la poltrona di primo cittadino: Alvaro Nicolini con "Serle sì per il bene comune" e Giovita Sorsoli con "Lista civica Siamo Serle"

SIRMIONE - Poker di candidati a sindaco con netta prevalenza femminile: in corsa Serena Campagnola con Movimento 5 Stelle Sirmione, Luisa Lavelli con la lista "Vivere Sirmione", Emanuela Prati con "Uniti per Sirmione" e Guglielmo Saggioro con "Lega civica Sirmione"

SONICO - Candidato unico Gian Battista Pasquini con la lista "Obiettivo comune"

SULZANO - Due in candidati a sindaco: Paola Pezzotti con la lista "Vivi Sulzano Paola Pezzotti sindaco" e Ezio Tononi con "Uniti per il cambiamento"

TAVERNOLE SUL MELLA - In due si contendono la fascia di sindaco: Gerardo Ferri con la lista "Tavernole, Cimmo, Pezzoro, Ferri sindaco" e Massimo Gagliandi con "Ancora insieme per il futuro"

TEMU' - Due sfidanti per lo scranno più alto del Palazzo municipale: Fabio Fogliaresi con "Autonomia e cambiamento" e Giuseppe Pasina con "Insieme per Temù"

TIGNALE - Candidato unico Daniele Bonassi con la lista "Proposta per Tignale"

TREMOSINE -Tre in corsa per la poltrona di primo cittadino: Diego Ardigò con la lista "Tremosine da amare Ardigò sindaco", Battista Girardi con "Tremosine futura Battista Girardi sindaco" e Stefano Morandi con "Comitato civico cittadini Tremosine"

TREVISO BRESCIANO - Candidato unico Mauro Piccinelli con la lista "Comunità trevigiana"

URAGO D'OGLIO - In tre si contendono la fascia di sindaco: Gianluigi Brugali con la lista "Un progetto in Comune", Giordano Lanzanova con "Urago futura Lanzanova sindaco" e Primo Podavitte con "Noi per Urago"

VALLIO TERME - Candidato unico Roberta Ferandi con la lista "Vallio nel futuro"

VALVESTINO - Due si sfidano per la poltrona di sindaco: Elia Andreoli con la lista "Uniti per la Valvestino Andreoli Elia sindaco" e Davide Pace con "Lista civica per la Valvestino"

VEROLANUOVA - In due si contendono lo scranno più alto del Palazzo comunale: Stefano Dotti con "Centrodestra per Verola civici verolesi" e Giuseppe Passeri con "Lista amica per Verola"

VEROLAVECCHIA - Tris di candidati a sindaco: Laura Alghisi con la lista "Idee in comune Verolavecchia", Yuri Maffezzoni con "Centrodestra per Verolavecchia Maffezzoni sindaco" e Sergio Zanetti con "Vivere Verolavecchia"

VESTONE - In due si sfidano per la poltrona di sindaco: Roberto Facchi con la lista "Vestone attiva" e Edoardo Teotti con "Valori uniti per Vestone e Nozza"

VEZZA D'OGLIO - Due candidati a sindaco: Diego Martino Occhi con la lista "Ripartiamo da Vezza" e Giovanmaria Giacomo Rizzi con la lista "Innovazione nella continuità"

VILLA CARCINA - Tre in corsa per la poltrona di sindaco: Moris Cadei con "Patto per Villa Carcina", Marsilio Gatti con "Villa Carcina bene comune" e Gianleone Gnali con "Centrodestra per Villa Carcina"

VILLACHIARA - Due in corsa per la poltrona di primo cittadino: Maria Laura Bonfiglio con "Insieme per Villachiara" e Daniele Paloschi con "Difendiamo Villachiara"

VILLANUOVA SUL CLISI - In due si contendono lo scranno più alto del Palazzo comunale: Fedele Mora con "Progetto Villanuova Mora sindaco" e Michele Zanardi con la lista "Futuro comune Zanardi sindaco"

VIONE - Due i candidati a sindaco: Enrico Ferrari con la lista "Insieme per il cambiamento" e Mauro Testini con "Vivere insieme 2019-2024"

VISANO - Due in corsa per la fascia di sindaco: Francesco Piacentini con la lista "La Visano che vogliamo" e Flavio Luigi Taino con "Siamo Visano"

VOBARNO - In due si contendono lo scranno più alto del Palazzo comunale: Paolo Pavoni con la lista "Uniti per cambiare" e Catia Turrini con "Impegno civico"

ZONE - Due i candidati a sindaco: Dario Pezzotti con la lista "Zone civica" e Marco Antonio Zatti con "Civica per tutti"