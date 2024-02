Prezioso successo in rimonta del Calvisano

Nella 3ª di ritorno della fase regolare della Serie A il Calvisano conquista una bella vittoria in rimonta a Parma. Al termine i gialloneri si impongono 17-11, ma il primo quarto d’ora mette a dura prova la volontà della squadra di Del Maso e Zappalorto. In effetti gli emiliani partono a spron battuto e si portano sull’11-0, ma lo svantaggio desta l’orgoglio degli ospiti, che reagiscono con grande determinazione, tanto che riescono a mettere a segno 2 mete prima della fine del 1° tempo, che si chiude sul 12-11 per il Calvisano. Parma non intende arrendersi e cerca di affidare il controsorpasso all’inizio del 2° tempo, ma i gialloneri firmano un’altra meta (non trasformata) che li porta sul 17-11. A questo punto l’incontro si fa sempre più equilibrato. I gialloblù tentano di costruire le azioni per ribaltare il risultato, ma i bassaioli del presidente Bandera rispondono con grande ordine e chiudono al meglio tutti gli spazi, vincendo con merito. L.M.