Operaio ferito alla testa in un cantiere stradale. Attimi di paura a Salò

Attimi di paura ieri per un operaio di 35 anni coinvolto nel pomeriggio in un infortunio a Salò. L’uomo intorno alle 16 a quanto si è appreso era impegnato in alcune lavorazioni in strada vicino a un tombino, in via Brunati, quando maneggiando attrezzi da lavoro si è ferito alla testa. Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato un’ambulanza, affiancata dall’elisoccorso. Il lavoratore non ha mai perso conoscenza e una volta stabilizzato è stato condotto in volo all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni con il trascorrere delle ore sono apparse meno critiche del previsto, e l’intervento si è concluso in codice giallo. Sul posto, anche i carabinieri della compagna di Salò.