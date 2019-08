Corte Franca (Brescia), 24 agosto 2019 - Nella serata di oggi, il Golf Club Franciacorta di Corte Franca (Brescia) ospita la finale Miss Lombardia by Miss Italia. Alla gara parteciperanno le bergamasche Sara Conti, 19 anni, di Albano Sant’Alessandro, Mariagrazia Donadoni, 18, di Caprino Bergamasco, Marialaura Erbicella, 20, di Brusaporto, Giada Persico, 18, di Villa di Serio, Michela Podera, 23, di Torre Boldone, Gaia Trussardi, 21, di Clusone, Giorgia Ubbiali, 21, di Dalmine.

Probabilmente concorrerà al titolo anche Valentina Bosatta, 22, di Bergamo. Sicuramente parteciperanno le bresciane Giada Almici, 20, di Nave, Michela Baccolo, 22, di Polpenazze, Carola Raimondi, 20, di Toscolano Maderno, Letizia Sansò, 20, di Sarezzo, e le comasche Fabiana Ferraro, 21, di Lipomo, Anna Giglio, 20, e Rebecca Gaddi, 21, entrambe di Como, Iryna Nicoli, 20, di Lanzo d’Intelvi, Martina Pagani, 21, di Beregazzo con Figliaro. Punteranno a diventare Miss Lombardia anche Sindy Ravasi, 22, di Lecco, le lodigiane Aurora Colombi, 23, di Borgo Palasio, e Marika Simone, 20, di Lodi, le mantovane Rebecca Puci, 21, di Mantova, e Linda Previdi, 20, di San Giorgio, e la cremonese Sara Capanna, 19, di Pandino.

Ecco le milanesi di scena: Lucia Alagna, 18, di Milano, Melania Di Bella, 22, siciliana di Aci Bonaccorsi (ma abita a Milano), Carolina Dovera, 20, di Basiglio, Sofia Forlani, 19, di Rho, Alessia Pasqualon, 23, di Cassina de’ Pecchi, Sofia Plescia, 18, di Milano, Giulia Ranzani, 22, di Bareggio, Francesca Scagnetto, 23, di Garbagnate Milanese. L’elenco delle concorrenti comprende altresì Alessia Artico, 19, di Cogliate (Monza Brianza), Carolina Stramare, 20, di Vigevano (Pavia), e le varesine Elisa Felicità, 18, di Varese, e Sofia Foglia, 18, di Gallarate. Saranno in tutto 35 ragazze se Valentina Bosatta confermerà la partecipazione.

Miss Lombardia è titolo regionale hors categorie, quinti la vincitrice sarà ammessa direttamente alla finalissima di Miss Italia del 6 settembre (diretta tv su Rai 1) senza gareggiare in prefinale nazionale (Mestre, 26-29 agosto). Al Golf Club gareggeranno ragazze già detentrici di un titolo regionale “ordinario”, che consente la partecipazione alla prefinale: Carolina Stramare, Sofia Plescia, Alessia Pasqualon, Martina Pagani, Iryna Nicoli, Giorgia Ubbiali, Gaia Trussardi, Mariagrazia Donadoni, Sara Conti. Se questa sera una di loro vincerà verrà ripescata una concorrente priva di titolo regionale per gareggiare in prefinale. Al Golf Club saranno presenti come ospiti Patrizia Bendotti, finalista in diretta tv l’anno scorso, Giulia Piscina (in giuria) e Federica Negri, protagoniste della fase nazionale 2017, e altre bellezze delle passate edizioni.

Da notare che questa sera a Sarzana (La Spezia) la varesina Marialaura Caccia, 21 anni, di Busto Arsizio, punta a diventare Miss Liguria. Marialaura già detiene il titolo regionale ordinario Miss Miluna Liguria, per cui come minimo andrà a Mestre ci sarà. Marialaura Caccia, ora residente a Ceriale (Liguria) è tra le favorite di Miss Liguria.