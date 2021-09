Corte Franca (Brescia) - Le città di Mantova e Como saranno ottimamente rappresentate in fase finale nazionale di Miss Italia 2021. E’ merito della ginnasta Letizia Bernardelli, 20 anni, di Mantova, nuova Miss Sorriso Lombardia, e di Federica Nania, 23, di Como, che si è aggiudicata la fascia Miss Be_Much Lombardia. Federica e Letizia hanno vinto i titoli al Golf Club Franciacorta di Corte Franca nel corso di una serata spettacolare ed elegante organizzata da Alessandra Riva. Alla finale con due posti in palio per la fase finale hanno partecipato 30 ragazze in rappresentanza di 10 delle 11 province lombarde. Alla fine è esplosa la gioia di Federica, capelli e occhi tendenti al verde, e di Letizia, mora al 100%.

La signorina Bernardelli al Golf Club era incitata da mamma Alice e dalla sorella Rachele. Letizia è arrivata alle finali regionali grazie al successo in Miss Arcene e già la scorsa settimana a Lanzo d’Intelvi aveva sfiorato la qualificazione alla fase finale nazionale. “Ora sono Miss Sorriso in una regione importante come la Lombardia – fa notare Letizia, statura 1,76, che naturalmente ha pure papà Fabio come tifoso speciale – ed è fondamentale, mi dà grande carica. Il sorriso è fondamentale per una miss”. In effetti la mantovana rappresenta lo stereotipo di bellezza slanciata che negli anni ha ottenuto più consensi nel concorso Miss Italia. “Durante la gara – assicura miss Bernardelli – non ho avvertito attimi di tensione e tutto sommato mi sta andando benissimo: alla seconda finale regionale mi sono garantita il posto alle finali nazionali. L’ho vissuta benissimo e spero che ciò sia di buon auspicio alle finali di dicembre. Spero sempre di affermarmi nel mondo della moda e il concorso Miss Italia mi può aiutare molto”. Nella parte di saggio artistico Letizia ha proposto alcuni esercizi acrobatici di ginnastica artistica. Dopo i trionfi del passato la mantovana è diventata istruttrice di “artistica” per le categorie giovanili.

Anche Federica Nania, 172 centimetri, recentemente era andata molto vicino alla conquista di un titolo regionale valido per la finale nazionale: a Lanzo d’ Intelvi si è classificata terza. “Quando al Golf Club Franciacorta siamo rimaste in tre – ammette la fanciulla che in riva al Lago di Como abita con mamma Vittoria e papà Giovanni, originari della Calabria – per me la tensione era altissima. Con due posti in palio per la fase nazionale temevo di arrivare ancora terza. Invece questa volta il titolo non mi è sfuggito”. Quella al Golf Franciacorta di Corte Franca è stata per Federica la serata più bella della vita? “La serata più bella e in generale il giorno più bello della vita – replica - spero debbano ancora arrivare. Intanto col successo in Miss Be_Much corono un sogno che avevo da bambina, ovvero arrivare alla fase finale di Miss Italia”. Però la comasca poteva cimentarsi anche prima: si può partecipare già a 18 anni. “Negli anni scorsi – rivela la ragazza diplomata all’Istituto della Seta di Como , in seguito web manager in un’azienda svizzera – avevo timore ad esibirmi, ero timida, ora invece ho acquisito sicurezza nei miei mezzi. Buttiamoci, è ora, mi sono detta”. Batticuore dello sprint a tre a parte, c’è un’altra fase in cui la bellezza lariana si è emozionata molto al Golf Club: “Il pre-gara e la prima passerella con costume e gonna scura. Iniziare con l’uscita di gruppo davanti ad un pubblico numeroso non è facile, si teme sempre di non riuscire ad esprimere il meglio di sé stesse”.

C’è chi conquista titoli a Miss Italia e chi vince le fasce col sex appeal. “Io ci ho messo l’una e l’altra componente”, precisa Federica che ora è una grafica stilista free lance. Nella fase di saggio artistico Fede ha sfilato con un bikini coloratissimo de lei stesso ideato. “E’ di seta, vivo nella città della seta e sogno di sfondare con una mia linea. Certo, ora che mi sono garantita il posto in finale nazionale a Miss Italia anch’io ho velleità in cinema e nella moda per posare come modella. Ma prevale in me l’istinto di diventare in primis titolare e manager di diverse aziende e attività mie nell’ambito di intimo e costumi da bagno”.

Alle finali regionali di Miss Italia non sono solo le concorrenti in gara a sfogarsi. A Corte Franca c’è stato anche lo show della bergamasca Beatrice Farina, presente come madrina in quanto già in possesso del pass per la finale nazionale grazie al titolo Miss Bella dei Laghi. Beatrice è nata a Bergamo e vive a Gorlago. “Per me la conquista del posto in finale nazionale nel concorso di bellezza più importante d’Italia è una grandissima rivincita – ha esclamato la graziosa Beatrice, 169 centimetri, sguardo vispo, capelli e occhi castani a fine serata – e ci tengo a dirlo anche se ho vissuto una serata serena, senza la tensione del risultato, divertendomi molto. Alle elementari e medie i compagnidi classe mi prendevano in giro dicendomi che ero bassa e anche bruttina. E i professori esprimevano giudizi tutt’altro che lusinghieri sul mio rendimento scolastico e sulle mie potenzialità intellettuali. Io adesso sono universitaria di psicologia a Bergamo, da ben 5 anni percepisco borse di studio, inoltre rappresenterò la Lombardia, non solo la provincia di Bergamo, alla finale nazionale di Miss Italia. Ho una posizione invidiabile all’Università e partecipare alla fase finale di Miss Italia è il sogno di ogni ragazza, doveroso precisarlo. E’ un sogno che io ho realizzato. Sì, rivincita è compiuta”.

Il programma organizzativo di Alessandra Riva prevedeva per la serata di domani, 26 settembre, una finale regionale a Ospitaletto. Tuttavia fonti eccellenti segnalano grande pioggia per domani nel tardo pomeriggio a ovest di Brescia: Alessandra Riva d’accordo con lo staff di Ospitaletto ha spostato le due gare (in palio un titolo regionale, in programma anche una selezione di base ) a sabato 2 ottobre, sempre nel piazzale di Anna Calzature.