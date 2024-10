Frana sulla provinciale. Grazie ai micropali la strada riaprirà a metà

Una berlinese per poter riaprire al più presto la provinciale 59 tra Barghe e Provaglio Val Sabbia, chiusa venerdì scorso tra Cesane e Masanico. Per effetto delle piogge, sulla pavimentazione stradale si è formata, infatti, una fessura di circa 20 metri. La frana ha provocato danni anche all’acquedotto, lasciando per qualche ora i residenti di Cesane senz’acqua. Sabato i tecnici di A2A sono intervenuti per realizzare un bypass della tubazione dell’acquedotto (che non era ammalorata, in quanto messa da poco tempo), tanto che la sera l’acqua era già disponibile per gli abitanti. Quanto alla provinciale, ieri mattina si è tenuto il sopralluogo per stabilire le modalità di intervento per il ripristino della strada, con la presenza dei tecnici del Settore Strade della Provincia di Brescia, il sindaco di Provaglio Val Sabbia e i geologi incaricati. La soluzione progettuale individuata per poter ripristinare nel più breve tempo possibile una viabilità temporanea a senso unico alternato è l’installazione di una berlinese di micropali a sostegno della sede stradale rimasta intatta. Proseguono le indagini geologiche per definire i punti di fissaggio dei micropali, indispensabili per poter successivamente avviare i lavori. Federica Pacella