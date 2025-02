Festival della Franciacorta. Degustazioni e cantine aperte: "In mostra l’anima della zona"

ERBUSCO (Brescia)Degustazioni sensoriali, visite guidate in cantina e la possibilità di andare alla scoperta del museo diffuso in uno dei territori più belli e amati di Lombardia: la Franciacorta, zona collinare compresa tra il lago d’Iseo e la città di Brescia. A offrire la possibilità di scoprire il territorio grande quasi 300 chilometri quadrati è il Consorzio per la Tutela del Franciacorta di Erbusco, l’ente che riunisce circa 200 tra cantine e produttori delle bollicine più famose d’Italia, Franciacorta docg oltre che Curtefranca doc e Sebino igt. L’appuntamento è il weekend dell’8 e 9 marzo quando si svolgerà la seconda edizione del “Festival di Primavera“, che si propone come l’evento clou della fine dell’inverno bresciano.

"Sarà l’occasione per immergersi nell’anima del territorio, esplorando luoghi carichi di storia, assaporando eccellenze gastronomiche e partecipando a momenti di condivisione e scoperta – dicono dal consorzio -. Un viaggio tra passato e presente, dove l’arte, il paesaggio e i sapori diventano i veri protagonisti". Gli chef del territorio daranno vita a una nuova esperienza gastronomica, sperimentando l’incontro tra la tradizione locale e un’eccellenza siciliana, l’arancia rossa di Sicilia IGP, che andrà a condire per esempio il risotto al Franciacorta con il pesce persico, le tartellette alle mandorle, l’anatra, il fois gras e la botatrice, il salmerino, il bollito, la trota oppure la testina e la lingua di vitello. La due giorni sarà anche occasione per visitare il Mu.di. il museo diffuso della Franciacorta, che comprende il polo d’arte orientale Collezione Marzocchi di Coccaglio, la chiesa di Santa Maria in Favento di Adro, l’abbazia olivetana di Rodengo Saiano, il castello Oldofredi di Passirano, la chiesa di San Silvestro a Iseo e il Museo Piamarta di Brescia.

In programma visite guidate con il Fai e partecipare alle degustazioni sensoriali che si svolgeranno, su prenotazione, nella sede del Consorzio a Erbusco. Si potranno scoprire i Satèn del territorio: un prodotto unico al mondo, i due vitigni più diffusi ovvero Chardonnay e Pinot nero, Franciacorta con diverse tempistiche di affinamento sui lieviti e imparare le differenze tra vini Pas Dosé, Extrabrut o Brut. Molte cantine del territorio, inoltre, organizzeranno i propri eventi, sempre su prenotazione. Saranno anche presentati libri e ci saranno biciclettate, concerti e percorsi in castelli, mostre e concerti, il tutto all’insegna della scoperta culturale e enogastronomica del territorio.

Milla Prandelli