Brescia, 17 febbraio 2020 - Tragedia a Castel Mella, nel Bresciano: una donna di 89 anni è morta a causa di un banale infortunio domestico. L'incidente è accaduto domenica mattina ma è stata data notizia solo oggi.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti, ma da quel che è stato sinora possibile ricostruire l’anziana avrebbe accidentalmente preso fuoco a ridosso del piano cottura della cucina. Con ogni probabilità, dopo aver acceso un fornello nella serata di sabato, sarebbe entrata in contatto con la fiamma. Un principio d’incendio che le ha causato ustioni su tutto il corpo, anche se è probabile che sia stato il fumo che ha presto invaso l’abitazione a causarne il decesso.

Sarebbe stata una richiesta d’intervento da parte di familiari della donna, impensieriti per non essere riusciti a contattarla telefonicamente, a far scoprire la tragedia attorno alle 10 di domenica mattina: sul posto, Vigili del Fuoco, Carabinieri di Roncadelle e mezzi del soccorso sanitario. Ma il personale medico non ha potuto che constatare il decesso della donna.