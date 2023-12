Aveva ventimila euro falsi. Due anni e 4 mesi al 25enne

Mattia Furco, canturino di 25 anni, era stato arrestato in flagranza di reato dalla Squadra Volante di Como, che lo aveva trovato in possesso di denaro falso, più di 20mila euro, e di una divisa della polizia di Stato. Al termine delle indagini, ha patteggiato una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione, dopo aver raggiunto un accordo di patteggiamento con il sostituto procuratore di Como Michele Pecoraro, che inizialmente aveva chiesto per lui il processo con giudizio immediato.

Gli veniva contestata la spedita di moneta falsa, e la detenzione di segni distintivi e contrassegni in uso a corpi di polizia. Il 12 aprile scorso, aveva cercato di pagare il rifornimento di benzina in una stazione di servizio di Como con tre banconote da 20 euro che si erano rivelate false.

L’intervento della polizia aveva subito portato al ritrovamento di altre 4 banconote da 100 euro e 63 da 20 euro, che portava in una tasca del giubbetto, per un totale di 1.660 euro, mentre altre 10 banconote da 100 euro erano in auto. A casa c’erano infine 124 banconote da 100 euro e 302 da 20 euro, per un totale di 21mila e 100 euro in banconote contraffatte. In un armadio c’era anche una divisa estiva della polizia di Stato, di cui non si è potuta conoscere la provenienza.

Pa.Pi.