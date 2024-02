Prende fuoco la poltrona, donna di 92 anni muore carbonizzata

Nuvolera (Brescia), 28 febbraio 2024 – Tragedia nel Bresciano: una donna di 92 anni é morta carbonizzata sulla poltrona di casa. È accaduto nella notte a Nuvolera.

Secondo una prima ricostruzione l'anziana si sarebbe addormentata con la sigaretta accesa che ha intaccato la poltrona incendiandola dando vita a un violento rogo.

La badante che abita con lei è stata svegliata dal fumo e ha immediatamente chiesto aiuto al figlio della novantaduenne, che vive al piano superiore della villetta a Nuvolera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso, ma per la signora non c’è stato nulla da fare. Spetterà ai vigili del fuoco confermare la dinamica della tragedia e se sia stata la sigaretta a innescare le fiamme.

E’ la seconda tragedia avvenuta in poche ore nel Bresciano. Questa mattina all’alba un motociclista di 61 anni è morto in in incidente stradale a Pontoglio.