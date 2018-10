Brescia, 4 ottobre 2018 - La preparazione del Brescia in vista del posticipo casalingo di domenica con il Padova va nella direzione della sostanziale conferma della squadra che ha giocato (e sciupato una vittoria ormai in cassaforte) a Crotone. Nonostante le tre partite giocate nel breve spazio di una settimana e, di conseguenza, le energie consumate, sembra che in casa biancazzurra non sia il momento di parlare del tanto citato "turn-over".

Dopo Dall'Oglio, uscito dallo "Scida" con un taglio che, comunque, non ha provocato troppi fastidi, anche Sabelli dovrebbe avere ormai superato i guai al ginocchio che in Calabria lo hanno costretto ad uscire anzitempo. Stando così le cose, a parte colpi di scena dell'ultima ora, Eugenio Corini dovrebbe confermare il 4-3-1-2 che sta diventando l'abito stagionale delle Rondinelle, con il quartetto arretrato posto a difesa di Alfonso (che si spera potrà essere quello visto nei primi 94' a Crotone...) composto, dalla coppia centrale Gastaldello-Romagnoli e dagli esterni Sabelli, a destra, e Curcio, a sinistra. Sulla via della conferma anche il trio di centrocampo, con Tonali, Dall'Oglio e Ndoj in vantaggio su Martinelli. In avanti la coppia Torregrossa-Donnarumma pare inattaccabile e lascia gli unici dubbi sulla posizione del trequartista che, alla fine, verrà assegnata ancora a Bisoli, impegnato ad adattarsi nella nuova posizione.

Ancora panchina, dunque, per Tremolada, ma anche per Morosini e Spalek che scalpitano per trovare maggiore spazio. In ogni caso alle spalle del duo d'attacco dovrebbe giostrare Bisoli, che garantisce equilibrio alla squadra e che sta cercando di interpretare al meglio i compiti che gli richiede l'allenatore: "Il calcio è uno sport di squadra - ha ribadito il giocatore biancazzurro che domenica sfiderà il Padova allenato dal padre per una suggestiva sfida in famiglia - Devi metterti a disposizione a fare quello che ti dice il Mister. In questi anni mi hanno assegnato diversi ruoli e io mi sono sempre messo a disposizione con il massimo impegno. Il ruolo di trequartista mi piace, cerco di seguire tutti i consigli che mi trasmette l'allenatore".