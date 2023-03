Atalanta, capitan Toloi richiamato in Nazionale: obiettivo vestire l’azzurro agli Europei 2024

Rafael Toloi dell'Atalanta (Alive)

Bergamo, 19 marzo 2023 – Dal nerazzurro al ritrovato azzurro. Il ct Roberto Mancini, per questo impegnativo turno di qualificazioni agli Europei, ha richiamato il veterano Rafael Toloi, classe 1990, capitano dell’Atalanta, uno dei campioni europei nell’impresa di Wembley del 2021.

Per il difensore matogrossiano, naturalizzato italiano in virtù dei nonni trevigiani (emigrati nel dopo guerra dalla Marca a Gloria d’Oeste), un ritorno in azzurro dopo oltre anno e mezzo frutto dell’ottimo campionato che sta disputando con la Dea. Praticamente sempre in campo, sempre titolare, con 22 presenze e 1.902 minuti disputati (con un gol realizzato contro la Sampdoria alla prima di campionato), quasi sempre uno dei migliori in campo, protagonista nella fase difensiva ma fondamentale nell’impostazione del gioco e nelle ripartenze.

Toloi, 33 anni il prossimo 10 ottobre, a Bergamo dall’estate 2015, l’unico insieme a De Roon e al secondo portiere Sportiello ad aver giocato nell’Atalanta prima dell’arrivo in panchina di Gasperini, 262 presenze e 13 gol con la maglia nerazzurra, capitano dal dicembre 2020 dopo il burrascoso addio di Papu Gomez, è una delle due bandiere silenziose del club con De Roon e ha un contratto fino al 2024 con opzione per l’estensione fino al 2026 che la società orobica sta valutando di esercitare prima della fine di questo campionato, vincolando il matogrossiano ai colori nerazzurri fino al termine della sua carriera.

Intanto Toloi insegue due obiettivi: riportare l’Atalanta nelle coppe europee e riprendersi un posto in azzurro per essere all’Europeo del 2024 con l’Italia. Questa convocazione da parte del ct Mancini per lui è il primo passo verso gli Europei 2024.