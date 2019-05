Bergamo, 26 maggio 2019 - Al via l'election day del 26 maggio: urne aperte dalle 7 alle 23. Si vota in tutta Italia, per le elezioni europee, per rinnovare l'europarlamento. Ma si vota anche per le elezioni regionali in Piemonte. E infine, in circa la metà dei Comuni italiani per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. In Lombardia occhi puntati sulle sfide nei tre capoluoghi di provincia: Bergamo Cremona e Pavia. Nella Bergamasca, oltre al capoluogo si vota in altri 168 comuni.

Undici liste e 344 candidati per un posto in Consiglio comunale a Bergamo. Ma la sfida più accesa è per la conquista dello scranno più alto a Palazzo Frizzoni. In lizza l'ex renziano Giorgio Gori, sindaco uscente, e il bossiano doc Giacomo Stucchi, sulla cui candidatura il leader della Lega ha tergiversato fino all'ultimo. Il centrosinistra punta alla riconferma, il centrodestra vuole vincere in un Comune che ritiene fondamentale per gli equilibri al Nord. Gli altri due candidati sindaco, relegati al ruolo di outsider, sono il pentastellato Nicholas Anesa e Francesco Macario, ex assessore all’edilizia per Rifondazione, che guida la lista di sinistra Bergamo in Comune.

AFFLUENZA - Alle 12 l'affluenza per le elezioni Comunali in provincia di Bergamo è del 25,4%, mentre per le Europee è del 24,3%.

ECCO I 169 COMUNI IN PROVINCIA DI BERGAMO

ADRARA SAN MARTINO - Sergio Capoferri

ALBINO - Si contendono la poltrona di primo cittadino Fabio Terzi, che corre con la lista “Civicamente Albino” sostenuta da Lega Nord e Forza Italia, e Simonetta Rinaldi con le liste “Per Albino progetto civico” e “Ambiente e Beni Comuni”.

ALGUA - In corsa per la fascia tricolore ci sono Enrico Sonzogni con la lista “Lega - Salvini premier per Algua"e Michelangelo Acerbis

ALMENNO S. BARTOLOMEO - Si sfidano Alessandro Frigeni, con la lista civica “Per una cittadinanza attiva almennese”, e Moreno Locatelli sostenuto dalla Lega e dalla lista civica "FortiInsieme".

ALMNENNO S. SALVATORE - I candidati sono Michele Sarchielli, con la lista “Per Almenno” sostenuta dalla Lega Salvini e dalla lista civica “Noi Almenno”, e Gianluigi Brioschi con la lista civica "Almenno Viva"

AMBIVERE - In corsa Silvano Donadoni e Valentina Perico con la "Lega Ambivere"

ANTEGNATE - Sfida a tre fra Roberto Cavagna con la lista civica "Antegnate democratica", Maria Angela Riva con la lista civica "Antegnate futura" e Angelo Poma con la civica "Antegnate in Comune"

ARCENE - La sfida è tra Roberto Ravanelli di 'Insieme per Arcene' e Andrea Adorna di 'CambiArcene'.

AZZANO SAN PAOLO - Sfida a due tra Lucio De Luca con la lista civica “Azzano in testa”, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalla lista civica “Noi per Azzano"e Alberto Candellero

AZZONE - Mirella Cotti Cometti

BAGNATICA - In corsa per lo scranno più alto del Palazzo Comunale: Roberto Scarpellini e Marcello Serughetti

BARBATA - Vincenzo Trapattoni e Candido Amporuso

BARIANO - Andrea Rota e Marino Lamera

BARZANA - Sfida a due tra Luigi Fenaroli con la lista civica "Dialogo e concretezza" e Alessandro Cattaneo con la civica "Insieme per Barzana"

BERBENNO - In corsa per la poltrona di primo cittadino Claudio Salvi con la civica "Lista per Berbenno – Claudio Salvi Sindaco" e Diego Offredi

BERGAMO - Quattro gli sfidanti nel capoluogo orobico: l'uscente Giorgio Gori, Giacomo Stucchi, Nicolas Anesa e Francesco Macario

BERZO SAN FERMO - Luciano Trapletti

BIANZANO - Matteo Bertoletti e Nerella Zenoni

BOLGARE - Marco Esposito e Luciano Redolfi

BOLTIERE - Osvaldo Palazzini, Armida Forlani, Flavio Premarini e Carlo Iuchetta

BONATE SOPRA - Loretta Biffi e Massimo Ferraris

BONATE SOTTO - Livio Mangili e Carlo Previtali con la lista civica "Bonate viva"

BOSSICO - Daria Schiavi di 'Insieme per Bossico', sindaco in carica, è l'unica candidata.

BRACCA - Giacomo Gentili di 'Bracca Viva' sfida il sindaco uscente Ivan Berlendis di 'Uniti per Bracca'.

BRANZI - Angelo Rossi della lista 'Nuova Sorgente' è l'unco canditato sindaco.

BREMBATE - Il sindaco uscente Mario Doneda di 'Comune amico' tenta il bis. A sfidarlo Gabriella Plati di 'Noi x voi. Un solo interesse il vostro' e Maria Carmen Rampinelli di 'SìAMO Brembate Grignano' .

BRIGNANO GERA D'ADDA - Sfida a tre tra Beatrice Bolandrini, Noemi Galimberti con la lista civica "Progetto Comune Brignano" e Stefano Biffi.

BRUMANO - In corsa Gabriele Gemignan e Giovanni Manzoni

BRUSAPORTO - Si sfidano per la poltrona di primo cittadino l'uscente Roberto Rossi con la lista civica "Rinnovamento continuità" e Giulio Preda detto Angelo sostenuto dalla civica "Brusaporto verso nuovi orizzonti"

CALCIO - Il sindaco uscente Elena Comendulli, sostenuta dalla lista "Buongiorno Calcio", dovrà vedersela con Pietro Quartini appoggiato dalla lista “AscoltiAmo Calcio” (Insieme per Calcio, Forza Italia, Lega Nord)

CAMERATA CORNELLO - Gianfranco Lazzarini e Andrea Locatelli

CANONICA D'ADDA - Gianmaria Cerea e Graziano Pirotta

CAPIZZONE - Alessandro Pellegrini

CAPRINO BERGAMASCO - Sfida a tre fra Davide Poletti, Stefano Stefini e Renato Capoferri

CARVICO - Ci riprova il sindaco uscente Sergio Locatelli, sostenuto dalla civica “Con voi per Carvico”. Il suo avversario è Erminio Locatelli che può contare sull'appoggio della Lega

CASAZZA - In corsa Omar Ghilardi con la lista civica "Semplicemente Casazza", Sergio Zappella e Fiorenzo Cortesi.

CASIRATE D'ADDA - Si sfidano Andrea Pavesi e Manuel Calvi

CASSIGLIO - In corsa la giovanissima Silvia Lodedo (24 anni) con la lista civica "Stella Alpina" e Giovanni Pettorossi con la civica L'abete

CASTEL ROZZONE - Sfida a tre fra Alberto Trevisan, Luigi Rozzoni e Francesco Gatti che corre con l'appoggio di Forza Italia e Lega

CASTELLI CALEPIO - Tre i candidati che si contendono la fascia tricolore: Laura Chiari sostenuta dalla Lega, Fabio Perletti con la lista civica “Castelli Calepio Cambia – Perletti Sindaco" e Giovanni Benini.

CASTRO - Mariano Foresti

CAVERNAGO - Unico candidato il sindaco uscente Giuseppe Togni, che si presenta con la lista civica “Progetto Cavernago“

CAZZANO S. ANDREA - Corsa a due tra il sindaco uscente Sergio Spampatti, sostenuto dalla Lega, e lo sfidante Adriano Rossi.

CENATE SOPRA - In corsa Andrea Altini, Claudia Colleoni e Cristian Marcassoli

CENATE SOTTO - Thomas Algeri, con la lista "Uniamo Cenate" sfida Gianluigi Belotti che si ripresenta con la civica "Continuità per Cenate"

CENE - Andrea Persico e Giorgio Valoti

CERETE - Il sindaco uscente Cinzia Locatelli si ricandida con la lista civica "Cerete futura"

CHIGNOLO D'ISOLA - Ramon Crespolini, Cristina Giuliani sostenuta dalla lista civica "Vivi Chignolo" e Domenico Mazzola

CISERANO - Caterina Vitali sostenuta dalla lista civica "Solidarietà e progresso per Ciserano", Gregorio Cucchinali con la lista "Insieme per Ciserano - Centrodestra unito" e Sergio Alfredo Fanzaga

COLERE - NESSUNA LISTA

COLZATE - Sfida in rosa tra Adriana Dentella e Attilia Misti con la lista "Uniti per Colzate"

COMUN NUOVO - In corsa Ivan Moriggi con la lista civica "Progetto Comun Nuovo" e Francesco Ratti

CORNA IMAGNA - Corsa a due per Giancelso Locatelli e Giacomo Invernizzi

CORTE NUOVA - La sfida è tra Gianmario Gatta e Eugenia Pizzetti

COSTA DI MEZZATE - Candidato unico Luigi Fogaroli

COSTA SERINA - Candidato unico Fausto Dolci

COVO - Il sindaco uscente Andrea Cappelletti sostenuto dalla lista civica "Progetto Covo", dovrà vedersela con Alvaro Bellicini

CREDARO - Sfida a tre fra: Giovanni Cornago, Adriana Bellini e Heidi Andreina

CUSIO - Candidato unico Andrea Paleni

DALMINE - Quattro candidati alla poltrona di sindaco: il primo cittadino uscente Lorella Alessio, con le liste civiche “Dalmine bene comune“, “Insieme per Dalmine” e il “Partito Democratico", Francesco Bramani con la Lega e la lista civica "Noi siamo Dalmine", Fabio Tiraboschi con le liste civiche “Nostra Dalmine“, formata da soli giovani under 35 e “Patto Civico Dalmine” e Marco Cividini con la civica "InDalmine".

DOSSENA - Candidato unico Fabio Bonzi

ENDINE GAIANO - Il sindaco uscente Marco Zoppetti, sostenuto dalla lista civica “Continuare per migliorare“ e dalla Lega Nord, dovrà vedersela con Corrado Ziboni

ENTRATICO - In corsa Andrea Epinati con la lista civica “Insieme per Entratico 2.0" e Silvia Belotti con la civica "Entratico Cambia"

FARA GERA D'ADDA - Candidato unico Raffaele Assanelli

FARA OLIVANA CON SOLA - Sfida a due tra Sabrina Severgnini e Matteo Seghezzi

FINO DEL MONTE - Si ripresenta alle urne il sindaco uscente Giulio Scandella con la lista "Progetto per Fino"

FIORANO AL SERIO - Antonio Guardiani e Virgilio Venezia

FONTANELLA - In corsa per la fascia da sindaco Mauro Brambilla con la lista civica #UnSindacoFraLaGente sostenuta dalla Lega e Giuseppe Lucca

FONTENO - Giovanni Marchesi e Fabio Donda

FOPPOLO - Davide Carlo Oberti e Gloria Carletti

FORESTO SPARSO - Giovanni Duci e Gennaro Bellini

GANDELLINO - Candidato unico Flora Fiorina con la lista civica “Uniti nel Rinnovamento"

GANDOSSO - Candidato unico Alberto Maffi con la lista civica “Insieme per Gandosso” e la Lega

GAVERINA TERME - Candidato unico Denis Flaccadori

GHISALBA - Poker di candidati: sfida tra Alessandro Belotti, Gianmaria Pezzoli, Gianluigi Conti e Giuseppe Maestri

GORLAGO - Marco Ilipronti e Elena Grena con la lista civica "Uniti per Gorlago"

GORLE - Pietro Negrinelli con la lista civica "Progetto Gorle - Lega", Michele Comotti con la civica "La nostra Gorle cresce.." e Giovanni Testa

GRASSOBBIO - Poker di candidati, alle urne si sfidano: Edvin Esposti, Manuel Bentoglio, Angelo Stefanello e Giovanni Battista Vitali

GRONE - Candidato unico Enrico Agazzi

GRUMELLO DEL MONTE - Simona Gregis, Floriano Caldara, Mario Brignoli e Osvaldo Finazzi

ISOLA DI FONDRA - Candidato unico Carletto Forchini

ISSO - Rocco Maccali e Gesuino Cipressi

LALLIO - Fabio Midali, Sara Peruzzini e Giacomo Lodovici con la lista civica "Un paese in Comune Lai-Lallio"

LENNA - Candidato unico Jonathan Lobati con la lista civica “Impegno e passione per Lenna”.

LEVATE - Giulio Colombo, Giorgio Pezzetti con la lista civica “Progetto Levate” e Maickol Duzioni

LOVERE - Alex Pennacchio con la lista civica "L’Ago di Lovere" e Graziano Martinelli

LURANO - Riccardo Quaini, Ivan Riva e Orietta Scaravaggi

LUZZANA - Candidato unico Ivan Beluzzi

MADONE - Rosaria Albergati con la lista "Vivi Madone" e Maurizio Cavagna con la civica "Madone per tutti"

MARTINENGO - Adriana Belotti con la lista civica “Adriana Belotti per Martinengo”, Luca Taramelli con la lista civica “Martinengo obiettivo comune”, sostenuta anche da rappresentanti di Forza Italia, e Mario Seghezzi

MISANO GERA D'ADDA - Ivan Tassi con la lista civica “SìAMO MISANO" e Daisy Pirovano

MOIO DE' CALVI - Edoardo Sesini e Alessandro Balestra

MONASTEROLO DEL CASTELLO - Gabriele Zappella e Gilberto Giudici con la lista civica “Gente e Paese 2.0“

MONTELLO - Celestino Bianchi e il sindaco uscente Diego Gatti con la lista civica “Uniti per Montello”.

MORENGO - Alessandra Ghilardi, Amilcare Signorelli e Cristian Locatelli

MORNICO AL SERIO - Eugenio Cerea e Silvio Cerea

MOZZANICA - Il sindaco uscente Massimo Alloni ci riprova con la lista civica “Mozzanica a mille”. A sfidarlo sono Bruno Tassi con la lista civica “Insieme Oggi – Mozzanica” e Simone Piana con la lista civica “Per Mozzanica”

OLMO AL BREMBO - Candidato unico Carmelo Goglio

ONETA - NESSUNA LISTA

ONORE - Il sindaco uscente Angela Schiavi, sostenuta dalla lista civica ““Con Onore”, dovrà vedersela con Michele Schiavi che corre con la civica "Innanzitutto Onore"

ORIO AL SERIO - Alessandro Colletta e lssah Samadou

ORNICA - Candidato unico Colomba Milesi

OSIO SOPRA - Serafina Bacis e Edilio Pelicioli con la lista civica “Noi per Osio".

OSIO SOTTO - Attilio Galbusera con la lista “Patto per Osio” sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, lista civica Osio In Comune e Corrado Quarti con la lista civica “La Margherita".

PAGAZZANO - Daniela Catini, Daniele Bianchi e Fulvio Pagani con la lista civica “Progetto Pagazzano”.

PARRE - Danilo Cominelli e Francesco Ferrari

PEDRENGO - Francesco Vailati, con la lista civica “Pedrengo Comune Per Tutti", Luca Rovaris con la lista civica “Viviamo Pedrengo" e Simona D'Alba con la lista civica “Uniti per il cambiamento 2.0"

PEIA - Silvia Bosio e Santo Marinoni

PIARIO - Candidato unico il sindaco uscente Pietro Visini con la lista civica “Dialogare per progredire”.

PIAZZA BREMBANA - Stefano Ambrosioni e Bruno Paternoster

PIAZZATORE - Valeriano Bianchi, Pierluigi Arioli e Gabriele Arioli

POGNANO - Candidato unico Edoardo Marchetti

PONTE NOSSA - Candidato unico il sindaco uscente Stefano Mazzoleni con la lista civica “Ponte Nossa in Comune“

PONTERANICA - Cristiano Simone Aldegani con la lista “Progetto Ponteranica” sostenuta da “Lega Salvini Lombardia” e dalla lista civica “Ponteranica in testa”sfiderà il sindaco uscente Alberto Nevola che corre con la lista civica “Ponteranica in Comune”

PONTIDA - Fabio Rigamonti e PierGuido Vanalli

PONTIROLO NUOVO - Gigliola Breviario, Priscilla Onofrio e Alessandro Vigentini

PRADALUNGA - Marco Cefis e Natalina Valoti

PREMOLO - Candidatio unico Omar Seghezzi

PRESEZZO - Paolo Alessio e Jan Frischemeyer

RANICA - Sfida tutta al femminile tra Orietta Pinessi, con la lista “Insieme per Ranica” sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, e il primo cittadino uscente Mariagrazia Vergani con la lista civica “Proposta per Ranica. Un paese che guarda al futuro” sostenuta dal centrosinistra.

RANZANICO - Sergio Buelli e Renato Freri

RIVA DI SOLTO - Domenico Benaglio, Nadia Carrara e Lorenzo Lazzari

ROGNO - Oreste Bettoni con la lista civica “Viviamo Rogno" e Cristian Molinari con la civica “Rogno Sogno Comune”.

ROMANO DI LOMBARDIA - Tornata elettorale affollata: il sindaco uscente Sebastian Nicoli con la lista civica “Nicoli sindaco” e Partito Democratico, dovrà vedersela con Luciano Dehò, sostenuto dalle le liste “Romano Civica” e “Luciano Dehò Sindaco", Romualdo Natali con la lista Natali Sindaco sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Simone Rizzoli con il Movimento 5 Stelle e Mario Suardi con la civica “La città nelle tue mani".

RONCOBELLO - Luciano Gervasoni e Ilaria Rovelli

RONCOLA - Lorena Mazzoleni e Marcellino Rota

ROTA IMAGNA -Giovanni Paolo Locatelli e Maria Teresa Sibella

ROVETTA - Candidato unico Mauro Marinoni con la lista civica "Obiettivo Rovetta"

SANTA BRIGIDA - Candidato unico Manuel Rossi

SANT'OMOBONO TERME - Candidato unico Ivo Manzoni sostenuto da “Lega – Salvini premier”, Fratelli d’Italia, Forza Italia e civici

SARNICO - Giorgio Bertazzoli ci riprova con la lista “Centro Destra Sarnico” (Lega e Forza Italia). A sfidarlo sarà Pietro Arcangeli

SCANZOROSCIATE - Candidato unico Davide Casati con la lista civica “Proposta per Scanzorosciate – Impegno Comune”.

SCHILPARIO - Candidato unico Marco Pizio

SEDRINA - Il sindaco uscente Stefano Micheli con la lista civica “Impegno Comune per Sedrina e Botta" dovrà vedersela con Lauretta Fustinoni ed Enzo Galizzi

SELVINO - Diego Bertocchi e Massimiliano Bertocchi

SERIATE - Il sindaco uscente Cristian Vezzoli si ripresenta con Lega, Centrodestra per Seriate e Progetto Seriate. A contendergli la poltrona saranno Andrea Cornali, Marco Sironi, Alessandro Trotta con la lista civica "24068"

SONGAVAZZO - Un solo candidato: l'attuale sindaco Giuliano Covelli, che si presenta con la lista civica “Ideale Comune Songavazzo”.

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII - Denni Chiappa e Raffaele Bozzato

SPINONE AL LAGO - Candidato unico Simone Scaburri

SPIRANO - Il sindaco uscente Yuri Grasselli si ripresenta con la Lega. A contendergli la fascia tricolore saranno Elvio Valerio De Matteis e Giovanna Salerno con la lista civica “Spirano in movimento"

STEZZANO - Tre candidati alla poltrona di sindaco: Giovanni Calabria, Omar Gambirasio con la lista “Noi con Garlini" e Simone Tangorra con la lista “Stezzano Futura"

SUISIO - Gianna Cesaretto, Clara Ghisleni e Paola Pagnoncelli

TALEGGIO - Gianluca Arnoldi e Marco Busetti

TAVERNOLA BERGAMASCA - Pasquale Fenaroli e Ioris Pezzotti

TELGATE - Diego Binelle e Fabrizio Sala

TERNO D'ISOLA - Thomas Bonetti, Gianluca Sala e Giambattista Villa

TORRE BOLDONE - Simonetta Farnedi con la lista civica Torre Ideale e Lega Salvini Lombardia, Luca Macario con la lista civica Insieme per Torre” e Carlo Marcelli con la lista “Abitare – Marcelli sindaco”

TORRE DE' BUSI - Mattia Mazzoleni e Eleonora Ninkovic

TORRE DE' ROVERI - Unico candidato il sindaco uscente Matteo Lebbolo con la lista civica "Indipendenti – Torre de’ Roveri"

TRESCORE BALNEARIO - Danny Benedetti con la lista “Viviamo Trescore – Lega" sfida il sindaco uscente Donatella Colombi sostenuta dalla lista “Con senso civico”

TREVIOLO - ll sindaco uscente Pasquale Gandolfi ci riprova con lista civica “Progetto Treviolo". A sfidarlo nella corsa alla riconferma sono Gianfranco Masper con la lista “Miglioriamo Treviolo” e Fabiano Zanchi con la civica “CentroDestra Insieme per Treviolo”

UBIALE CLANEZZO - Candidato unico Ersilio Gotti

VAL BREMBILLA - Cristian Carminati con la “Lega Val Brembilla" sfiderà il sindaco uscente Damiano Zambelli che corre con con lista civica “Val Brembilla nel cuore"

VALBONDIONE - Fiorentino Braga e Romina Riccardi con la lista civica “Valbondione c’è – Per la Valle con le Valli".

VALBREMBO - Poker di candidati per la poltrona di primo cittadino. In corsa, oltre al sindaco uscente Elvio Bonalumi con la lista civica “Insieme per Valbrembo“, ci sono Gianleo Bertrand Beltramelli con la lista civica “Ideali in Comune“, non sostenuta da partiti nazionali ma dai due gruppi civici attualmente presenti al tavolo istituzionale “Betrand Sindaco – Polo Civico” e “Valbrembo che cambia”, Claudio Ferrini con la Lega e Antonio Raineri con la lista civica “Nuovo Polo Civico Valbrembo”

VALGOGLIO - Candidato unico Angelo Bosatelli

VALLEVE - NESSUNA LISTA

VALTORTA - Candidato unico Antonio Regazzoni

VEDESETA - Francesco Busetti e Luca Locatelli

VERDELLO - Fabio Mossali con la lista civica “Insieme per Verdello”, Donatella Pezzoli con Lega – Lista civica Verdello e Valentina Salvi con il Movimento 5 Stelle

VERTOVA - Orlando Gualdi e Mirella Zucca

VIADANICA - Daniele Bresciani, Cinzia Romolo e Angelo Vegini

VIGANO S. MARTINO - Candidato unico Alfredo Nicoli

VIGOLO - Angelo Agnellini e Gabriele Gori

VILLA D'ALME' - Il sindaco uscente Manuel Preda si ricandida con la lista civica “Con la gente 2.0". A sfidarlo Loretta Quarti con la lista civica “RinnoviAmo Villa"

VILLA DI SERIO - Sfida a tre per lo scranno più alto del Palazzo comunale, i candidati sono: Pierluigi Marchetti, Bruno Raimondo Rota e Roberto Scarcella

ZANDOBBIO - In due si contendono la fascia di primo cittadino: Mariangela Antonioli e Damiano Bordogna con la lista civica “ Il Bene in Comune – Fare per Zandobbio”

ZANICA - Il sindaco uscente Luigi Locatelli si ricandida con la lista civica “Zanica Futuro Comune". Suo avversario alle urne Gianbattista Rossi con la lista civica di centro destra “Prima Zanica” sostenuta dalla Lega.

ZOGNO - tre i candidati alla poltrona di sindaco: Federico Carminati con Lista Giovani Futuro InComune, Selina Fedi con Lista Giovani Futuro InComune e Carlo Ghisalberti con la lista civica “Cittadini Zogno”.