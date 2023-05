Bergamo, atti vandalici contro la sezione della Lega con scritte spray

Bergamo – Attacco vandalico questa notte a Bergamo contro la sezione, cittadina e provinciale, della Lega Salvini Premier in via Cadore, nel quartiere Redona. Scritte spray a vernice rossa contro le vetrate della sede leghista, al piano terreno, con sigle e frasi riconducibili alla galassia dei No Vax. Sull’accaduto indaga la Digos di Bergamo che avrebbe già acquisito le immagini di sorveglianza delle telecamere collocate all’esterno dell’ingresso della sezione di via Cadore. Immediata la condanna del senatore bergamasco, e ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia, Roberto Calderoli.

“Un’altra volta atti di grave e vile teppismo contro la sede cittadina e provinciale di Bergamo, peraltro già colpita più volte in passato. Scritte spray con offese e minacce sulle vetrine. Purtroppo non è la prima volta che accade a Bergamo, contro questa sede, come peraltro accade un po’ in tutta la Lombardia dove le nostre sedi vengono colpite regolarmente con attacchi di cui si parla pochissimo: questo è il vero fascismo, questo è aggredire, minacciare e spaventare chi la pensa diversamente, chi esprime idee diverse in maniera democratica e pacifica. Scritte spray, vetrine infrante, piccoli attacchi incendiari: speriamo non ci sia un’escalation, speriamo non accada nulla di peggio. Solidarietà e un abbraccio a tutti i militanti e sostenitori della Lega di Bergamo e della nostra provincia: mola mea!”.

La sede leghista di via Cadore, inaugurata dieci anni anni fa dall’allora segretario leghista Roberto Maroni, durante la campagna elettorale per le Politiche e le Regionali del 2013, è stata oggetto di numerosi atti vandalici nel corso degli anni, con analoghe scritte spray o vetrine infrante. Nel 2019 durante la campagna elettorale cittadina si verificarono analoghi atti vandalici contro il punto elettorale, a nel quartiere della Malpensata, del candidato sindaco leghista, Giacomo Stucchi. “Solidarietà e vicinanza a tutti i nostri militanti e sostenitori bergamaschi, personalmente posso solo ripetermi come ho già fatto tante volte in questi ultimi mesi".

"Questa continua e ripetuta violenza contro le nostre sedi – aggiunge poi – ormai è diventata una non notizia, per l’inquietante frequenza di questi attacchi. Le nostre sezioni sono da sempre un luogo di democrazia e confronto, sono aperte a tutti, ma purtroppo sono oggetto di continui attacchi da parte di chi non accetta la democrazia e le libere idee, il libero confronto, ma preferisce la violenza. Ma se pensano di fermarci con la minaccia, con la paura, si sbagliano di grosso: avanti tutta come sempre”, ha dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.