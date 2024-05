Un abbraccio e via l’orologio. Condannata la “specialista”

Un tentato furto con destrezza, e altri due consumati, sempre ai danni di uomini non giovani, con orologi di pregio al polso. Reati per i quali Loredana Vasile, romena di 38 anni senza fissa dimora, è stata condanna a 5 anni e mezzo di reclusione, dal giudice monocratico di Como Veronica Dal Pozzo, che ha inasprito la richiesta del pubblico ministero d’udienza. I reati contestati erano stati commessi tra giugno e luglio 2017, quando l’imputata, assieme ad altre connazionali, aveva commesso una scia di furti con destrezza, avvicinando uomini per strada, fingendo di abbracciarli e sottraendogli l’orologio.

Nel primo caso, il tentativo di appropriarsi di un Rolex da 5000 euro, era andato a monte per la reazione della vittima, che l’aveva allontanata. Era poi riuscita a derubare un altro uomo, di 74 anni, senza però accorgersi che l’orologio, quello che ora gli è costato la condanna più elevata, era in realtà un’imitazione da 50 euro. Il terzo episodio, per il quale il Tribunale non ha potuto procedere a causa della mancanza di querela, si era consumato ai danni di un uomo di 76 anni, che indossava un Rolex da 2500, che era stato rubato.

Le indagini erano state condotte dai carabinieri, che avevano identificato le donne grazie alle immagini di videosorveglianza.

Pa.Pi.