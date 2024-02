Travolto da grosso ramo. Ricoverato

Il ramo che stava tagliando gli è rovinato addosso, colpendolo in testa e travolgendolo. Un pensionato di 64 anni che ieri mattina stava facendo legna nei boschi del Monte Barro a Galbiate è rimasto ferito. Non si trovava da solo per fortuna, chi era al lavoro con lui ha così subito lanciato l’allarme. Per soccorrere il sessantaquattrenne sono stati mobilitati i sanitari dell’eliambulanza di Areu di Como, tra cui anche un medico e un infermiere, e con loro i vigili del fuoco della squadra Speleo alpino fluviale del comando provinciale di Lecco e i tecnici volontari del Soccorso alpino di Lecco: si trovava in un punto molto scosceso, a circa 600 metri di quota, raggiungibile solo a piedi. Dopo essere stato stabilizzato, il sessantaquattrenne è stato trasferito in barella a spalla fino alla strada più vicina, dove è stato affidato ai soccorritori della Croce verde di Bosisio Parini che lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale aLecco. Le sue condizioni sono serie, ma non critiche. D.D.S.