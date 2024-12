Sviluppo urbanistico col Pnrr. Un team di esperti a supporto

Una squadra di esperti che affiancherà gli uffici comunali per la gestione di alcune partite urbanistiche decisive legate al Pnrr, con risvolti particolarmente delicati sul traffico. È l’iniziativa intrapresa dal Comune di Bergamo per supportare le strategie di mobilità e dei grandi piani come Porta sud. Il team è composto da sei professionisti, tra i quali spicca il nome dell’ex assessore Stefano Zenoni, non riconfermato nella Giunta Carnevali, che ora torna come consulente esterno, dopo l’esperienza maturata nei dieci anni in cui Bergamo è stata guidata da Giorgio Gori: prima come titolare di Pianificazione territoriale e mobilità e poi con delega ad Ambiente e mobilità. Sarà lui a curare i rapporti tra uffici comunali, che conosce alla perfezione, e la nuova task-force. L’incarico, della durata biennale e del costo di 134mila euro per tutti i professionisti ingaggiati, è stato assegnato a un raggruppamento temporaneo di imprese, composto da Polinomia (società autonoma che si occupa soprattutto di gestione della mobilità) e Consorzio Poliedra, il Centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano.

Zenoni fa parte proprio del Consorzio Poliedra, con gli altri colleghi del team (Damiano Rossi, Alfredo Dufruca, Stefano Battaiotto, Francesca Costa, Alessandro Luè) per Palazzo Frizzoni si occuperà soprattutto di analisi trasportistiche. L’assistenza al Comune riguarderà in particolare i piani di trasformazione dove in gioco ci sono i grandi player, come Porta Sud, in modo tale da avere analisi dei flussi di trasporto "fatti in casa". Abbiamo scelto Polinomia e Poliedra – spiega l’assessore comunale alle Politiche della mobilità Marco Berlanda – per la loro solida esperienza nel settore e perchè impegnate da anni a livello locale e internazionale".

M.A.