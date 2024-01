Schianto, paura per una bimba di 2 anni

È ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente che in centro a Castrezzato, attorno alle 7.20, ha coinvolto un furgoncino e una Lancia Ypsilon, sulla quale viaggiava una famiglia accompagnata da una bambina di soli 2 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il Rovato Soccorso e quello proveniente da Trenzano. A supporto delle operazioni di soccorso sono giunti anche i Vigili del Fuoco volontari di Chiari e gli agenti della Polizia Stradale di Brescia. La buona notizia è che i coinvolti hanno riportato solo lievi ferite. Una volta valutate le condizioni, la missione è stata declassata a codice giallo. La piccola di due anni non corre pericolo di vita. Ora si tratterà di capire come sia esattamente avvenuto lo scontro tra i due veicoli. Incidente pure a Vestone sulla SpBS 237, dove si sono scontrate due vetture. Erano le otto del mattino. Anche in questo caso i codici sono gialli. Nessuno è in pericolo di vita.