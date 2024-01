Questo Lumezzane non si ferma più . A cadere è il Vicenza di Vecchi

LUMEZZANE (Brescia)

Gran colpo play off per il Lumezzane, che batte 2-1 in rimonta il quotato Vicenza e dimostra di avere le carte in regola per poter credere nella zona-spareggi. Una sfida sempre aperta e combattuta, che si risolve nel caldo finale del primo tempo. Al 38’ i biancorossi di Vecchi si portano in vantaggio con Pellegrini che trasforma un rigore concesso per un fallo di Filigheddu su Rolfini. La reazione della squadra di Franzini è però letale.

Passano solo 60’’ e Spini sfrutta una splendida discesa di Cannavò per siglare l’immediato pareggio, mentre all’ultimo minuto di recupero Ilari firma il sorpasso. Nella ripresa gli ospiti cercano di raddrizzare la situazione, ma i valgobbini tengono ben stretto il prezioso vantaggio e conducono in porto una vittoria che apre la porta a dolci sogni di gloria.

Lu.Ma.