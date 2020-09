Bergamo, 16 settembre 2020 - E' stato sorpreso la notte scorsa dai carabinieri in compagnia di una prostituta sulle strade della Bassa bergamasca. L'uomo ha pensato di fornire le generalità del fratello. Un'idea che gli è costata una multa da 10mila euro. L'uomo è stato anche denunciato per atti osceni in luogo pubblico, così come la prostituta che era con lui.

Dovrà anche rispondere di falsa attestazione a pubblico ufficiale. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno identificato 15 prostitute, quasi tutte di origine rumena, e una cinquantina di automobilisti. Otto le sanzioni per violazione delle norme anti prostituzione diramate dai sindaci della zona.