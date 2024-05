Proposte per meccanici e posatori di segnali stradali

Meccanico addetto alla riparazione di autoveicoli, 1 posto. Requisiti: esperienza nella mansione da almeno 2 anni, predisposizione al lavoro di gruppo, patente B. Contratto: a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Pavia; Inviare Cv a servizio.impiego@provincia.pv.it, codice 9387. Aiuto cuoco, 1 posto. Requisiti: esperienza di almeno 1 anno, automunito patente B; Contratto: tempo determinato 6 mesi orario full time da concordare in base alle esigenze lavorative, eventuale alloggio in caso di necessità; Sede di lavoro: Brallo di Pregola (Pavia); Inviare cv a voghera@provincia.pv.it, codice 9383. Addetto posa segnaletica stradale, 1 posto. Requisiti: diploma, no primo impiego, patente C e CQC. Contratto: tempo determinato. Sede: S.Stefano Lodigiano. Candidature: mail con il curriculum a selezione@provincia.lodi.it

codice 2788