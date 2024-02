Piano e Kaziyski infortunati . Milano in campo con il ’’piano B’’

È tornata a popolarsi, dopo diversi mesi di ’’tranquillità’’, l’infermeria dell’Allianz Milano. A inizio stagione si erano fermati Porro, Dirlic e Ishikawa, mentre ora è toccato a capitan Piano e a Matey Kaziyski (nella foto). Il primo è stato operato, dopo aver avvertito un fastidio nella semifinale della Del Monte Coppa Italia contro Perugia, al menisco (lesione al ginocchio sinistro) e ha già iniziato il percorso di riabilitazione. I tempi di recupero non sono lunghissimi ma nemmeno così rapidi. Più semplice la situazione del giocatore bulgaro che si è fermato a causa di un problema di natura muscolare, una lesione del muscolo soleo e che per almeno un paio di settimane non dovrebbe essere a disposizione. L’aspetto positivo, che bisogna sempre trovare, è che attualmente la squadra di Roberto Piazza è impegnata su un solo fronte, quello della Superlega. Quello negativo è rappresentato dal fatto che mancano poche giornate al termine della regular season (cinque) e più punti si guadagnano meglio è in vista della griglia dei playoff scudetto. I lombardi sono al momento al quinto posto, a tre lunghezze di distanza dalla quarta la Lube Cucine Civitanova, ma alle calcagna hanno la Rana Verona (con cui c’è lo scontro diretto il 18 febbraio). Domenica sfidano Padova.

Giuliana Lorenzo