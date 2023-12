Pergo-Giana, è vietato perdere

CREMA (Crema)

Derby lombardo stasera allo stadio Voltini tra i padroni di casa della Pergolettese e la rivelazione Giana Ermino che si affrontano nell’ultima gara del girone di andata. I cremaschi cercano davanti al pubblico amico i tre punti per chiudere in bellezza il 2023 e sopratutto migliorare una classifica che al momento vede Soncin e compagni solo a due punti sopra la pericolosa zona play out. Molte le assenze che costringeranno mister Matteo Abbate a stravolgere la squadra. Obiettivo continuità invece per la Giana Erminio che nella vicina Crema cerca i tre punti per dare continuità di risultati utili dopo la bella vittoria di misura ottenuta domenica scorsa con il Renate. Mister Chiappetta dovrebbe confermare il modulo offensivo 4-3-3 che in questa prima parte di stagione ha permesso di ottenere tanti punti e raggiungere il sesto posto. Si gioca alle 18,30.

Raffaele Sisti