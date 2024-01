Olympia Athletic Team, ecco gli atleti speciali

Serata di gala per l’Olympia Athletic Team, che a Desenzano ha riunito numerosi ospiti illustri, sponsor e tesserati per celebrare i suoi atleti che si sono maggiormente distinti e per presentare, al tempo stesso, i progetti e gli obiettivi in vista di un 2024 che si è già aperto all’insegna di risultati di assoluto prestigio.

La meritata passerella ha portato sul palco portacolori della società guidata dal presidente Andrea Boroni come Tommaso Gabusi, Vlad Cumurciuc, Camilla Mingardi, Nicola Rocca, Nunzia Pia De Francesco, Giuseppe Testa, Mia Minozzi e Alessandro Cesaroni, che hanno conquistato risultati di grande prestigio nel 2023 (tra i quali spiccano diversi titoli italiani, ma anche prestigiosi successi internazionali) e che già hanno saputo continuare questa serie vincente nelle prime settimane del nuovo anno. Durante la cerimonia sono stati evidenziati pure i programmi dell’intraprendente sodalizio che, dopo essere partito trent’anni fa a Villa Carcina, in Valtrompia, ha poi ampliato il suo raggio d’azione sul Garda, ha raggiunto la provincia di Verona (Peschiera) e, praticamente, ora è presente su tutto il territorio nazionale.

"Il nostro grande progetto - ha sintetizzato l’avvocato Boroni - è quello di realizzare i sogni di tutti coloro, siano atleti normodotati o con abilità particolari, si avvicinano all’atletica e si impegnano ogni giorno per raggiungere il loro obiettivo. È questo quello che conta per noi e che ci stimola ad andare al di là di ogni ostacolo per dare sempre il massimo per questa nostra grande famiglia".

Proprio per realizzare questo obiettivo l’Olympia è impegnata in un intenso allenamento ed ha già individuato un traguardo di grande importanza come il Campionato Italiano di Padova, dove i suoi atleti speciali (nel senso più ampio della parola) sono decisi a regalarsi ancora una volta tante belle soddisfazioni.

Luca Marinoni