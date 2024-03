Olimpia Milano cuore e carattere: resta in corsa piegando 85-83 il Partizan

E’ il finale da campione di Shabazz Napier (15 punti) che tiene vivo l’ultimo lumicino di speranza per il play-in di Eurolega dell’Olimpia Milano. 7 punti consecutivi nell’ultimo minuto per conquistare la vittoria 85-83 contro il Partizan Belgrado cambiando la faccia di una partita sino a quel momento scialba. I gradi da eroi se li erano presi sino a quel momento Shields (19 punti con 6/6 da 2), Hall (18 punti con 4/7 da 3) e Mirotic (19 punti con 4/7 da 3 e 7/7 ai liberi), poi è salito in cattedra il play. I serbi scappano 0-8 dopo 3’, la risposta dopo il timeout sono 10 punti di Shields che aprono le danze per Milano (10-10 al 5’), poi l’EA7 prova a sua volta l’allungo 18-13 con Lo al 7’. I serbi tornano in controllo e invertono di nuovo l’inerzia a inizio 2° periodo con l’ex LeDay (22-29). Con due triple di Voigtmann e Hall Milano impatta a quota 35, mentre l’inizio ripresa è un botta e risposta tra Punter e Hall con i milanesi avanti 49-47. L’EA7 trova anche il 59-53 con le iniziative di Shields, ma al 30’ è avanti ancora il Partizan 64-67 con 27 punti segnati in 10’ A inizio 4° quarto arriva lo show di Mirotic che segna due triple filate per il sorpasso (70-69), poi altri 5 per il 76-73 del 34’. Non basta ancora , Andusic al 38’ segna il 78-80, Napier risponde da 3 e aggiunge due liberi sorpassando 83-80 a -52’’, LeDay impatta (83-83), ma è Napier che a 5’’ dalla fine tiene l’Olimpia ancora viva in Eurolega

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PARTIZAN 85-83 (22-21; 41-40; 64-67).Sandro Pugliese