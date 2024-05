Minacce al Pronto soccorso. Cinquantenne si scaglia contro il personale

Nonostante fosse in attesa da nemmeno di dieci minuti e con nulla di grave, pretendeva di passare davanti a tutti gli altri e di essere visitato subito. Quando infermieri e oss gli hanno risposto che non poteva, prima li ha insultati e minacciati, poi li ha spintonati. Ad alzare la voce e le mani contro gli operatori del Pronto soccorso di Merate è stato ieri mattina un utente di cinquant’anni che ha fatto irruzione nel reparto di emergenza. Il cinquantenne impaziente, che lamentava mal di pancia senza altri sintomi particolari, è stato subito messo alla porta dal vigilantes. Successivamente, per evitare causasse altri guai e aggredisse nuovamente camici blu e camici bianchi, sono intervenuti pure i carabinieri.