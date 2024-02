Milano piega 3-0 il fanalino di coda Catania. Ma la squadra di Piazza fatica più del previsto

L’Allianz Milano si guadagna fino all’ultimo pallone il successo interno contro la Farmitalia Catania. L’ultima della classe dà del filo da torcere ai meneghini che alla fine la spuntano per 3 set a 0. Formazione obbligata per coach Piazza costretto a fare a meno sia di capitan Piano, operato in artroscopia per una lesione al menisco, sia di Kaziyski alle prese con qualche problema fisico. In campo schiera così la solita diagonale Porro – Reggers, in banda Mergarejo e Ishikawa (capitano), al centro Loser e Vitelli, libero Catania. I lombardi impiegano 30 minuti esatti per chiudere il primo set ai vantaggi con due muri di Vitelli. Dopo aver inseguito per tutto il parziale gli avversari, la squadra di casa rimonta e seppur a fatica si porta sull’1 a 0. Milano non sempre trova la fluidità nella costruzione del gioco con l’attacco un po’ in difficoltà. I lombardi recuperano terreno ma non riescono a scappare: si lotta punto a punto e alla fine su turno di battuta di Porro, l’Allianz mette l’affondo e conquista il secondo set. Sul 2 a 0 i milanesi giocano a braccio più sciolto e portare a casa il parziale e a chiudere la pratica. Mvp del match un buon Damiano Catania che si conferma roccia difensiva del club. Ora, i meneghini si preparano alla sfida con Padova.

ALLIANZ MILANO-FARMITALIA CATANIA: 3-0 (26-24; 25-19; 25-17)

Giuliana Lorenzo