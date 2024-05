’’Memorial Chignoli’’. Gol e solidarietà con Zambrotta . Il Milan vince il titolo

Il mondo del pallone scende in campo per una buona causa. È successo in provincia di Como, a Eracle di Casnate con Bernate, nel centro sportivo gestito dall’ex campione del mondo Gianluca Zambrotta. Occasione la terza edizione del memorial Franco Chignoli, una rassegna dedicata a bambini e famiglie con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere ad associazioni operanti nel settore della ricerca, volontariato e promozione dell’attività motoria inclusiva.

Due giorni di sport e beneficenza, che domenica hanno visto sfidarsi sui campi i giovani calciatori categoria Pulcini 2013 di Milan (vincitore del torneo) Juve, Inter, Atalanta, Genoa, Empoli, Como e Lugano, il tutto sotto l’occhio vigile di ospiti del calibro di Chicco Evani, Pietro Vierchowod, Filippo Galli e Simone Braglia. "Una grande festa per grandi e piccini - ha raccontato Olivier Chignoli, presidente del Milan Club Cernobbio, Ceo DiComo e ideatore dell’iniziativa in ricordo del padre - Abbiamo superato di gran lunga le nostre aspettative raccogliendo 17.500 euro che verranno devoluti agli Azzurrini di Zambrotta, Sostegno 70, Associazione Giacomo Sintini, Comitato Maria Letizia Verga e Hôpital Pitié Salpêtrière". In futuro l’obiettivo è rendere il torneo sempre più internazionale.

Mariachiara Rossi