L’asticella si alza. Piano e compagni contro la capolista. Itas Trentino

Dopo la maratona di Civitanova l’Allianz Milano scende in campo oggi, alle 20.30, per il turno infrasettimanale contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino.

Uno scoglio importante da superare, a pochi giorni dalla Coppa Italia. "Sappiamo che giochiamo contro la squadra prima in classifica, ma non solo - dice Marco Vitelli - si tratta della squadra che sta esprimendo la migliore pallavolo in Italia in questo periodo. Credo che questa partita per noi rappresenti un’occasione per dimostrare a noi e agli altri che possiamo competere contro tutti in questo campionato. Lo abbiamo già dimostrato, è vero, ma non basta dimostrarlo una o due volte. Siamo molto fiduciosi di far bene".

La formazione allenata da Piazza cerca quindi una ulteriore consacrazione e un pineo di fiducia per una stagione ricca di impegni. Il match di questa sera sarà poi un’occasione speciale per Kaziyski ex di turno ed ex capitano dell’Itas.

G.L.