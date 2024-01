La Varesina cade con il Villa Valle. E la corsa promozione si complica

VENEGONO (Varese)

Sconfitta all’andata, sconfitta al ritorno. Ancora una volta il Villa Valle si rivela la bestia nera della Varesina superandola per 0-2 e condannandola al primo stop interno stagionale. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti sono usciti maggiormente nella ripresa. I rossoblù di Marco Spilli restano così secondi con 41 punti insieme con l’Arconatese e a meno quattro dalla capolista Caldiero Terme. Ritmi alti sin dall’avvio. La Varesina prova ad alzare i giri del motori ma al 15’ ancora Manicone conclude fuori misura, lo stesso fa Orellana due minuti dopo. Al 37’ i bergamaschi rispondono con Ferrario, Basti però è attento. Al 13’ della ripresa il Villa Valle sblocca il risultato con un’incornata di Hyka su cross di Marocco. Al 18’ la Varesina prova a rimettersi in carreggiata ma Guidetti, servito da Orellana, conclude alto. Il Villa Valle affonda di nuovo la lama al 26’ con Siani che ribadisce in rete una respinta del palo su precedente tiro di Mehic.

Cristiano Comelli