La Vanoli Cremona piega Trento 99-80

La Vanoli Cremona torna al successo e riparte alla grande nel girone di ritorno. E al Palaradi cade una rivale eccellente, la Trento dell’ex Paolo Galbiati che a Torino per la Coppa Italia ci andrà. Ancora una volta è decisiva la coppia Golden-Denegri, trascinante per tutti e quaranta i minuti con 34 punti in coppia. In crescita anche Zegarowski. Il resto lo la produzione offensiva dall’arco, 99-80 il finale.