La Vanoli a Pesaro: "Stagione positiva"

Conseguita e celebrata la salvezza, ultimo impegno stagionale in trasferta per la Vanoli Cremona, attesa sul campo di una Pesaro che cerca disperatamente i due punti. Davide Denegri è out per una frattura scomposta della prima falange dell’indice della mano destra. Di fronte il grande ex Meo Sacchetti, che ha allenato a Cremona dal 2017 al 2020, conquistando la storica Coppa Italia del 2019 e vincendo il premio di allenatore dell’anno nell’annata 2018/19 (con annessa semifinale scudetto). "L’obiettivo è finire nel migliore dei modi questo campionato" il commento di Demis Cavina.

A.L.M.