La UYBA di Busto Arsizio alza l’asticella: appello ai suoi tifosi

Un girone di ritorno da vivere tutto d’un fiato: UYBA Volley Busto Arsizio lancia un’opportunità vantaggiosa per gli appassionati che, con soli 50 euro potranno acquistare la tessera abbonamento “NUOVA VITA! UYBA - RELOADED”, valida per 7 imperdibili eventi: si parte martedì 26 dicembre, con la gara contro la Milano della stella Egonu, per proseguire con il match del 14 gennaio con Roma (probabile esordio del talento americano Skylar Fields) Si finirà il 24 marzo con il supermatch con le campionesse di Conegliano