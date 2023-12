La squadra di Paola Egonu chiede strada a Vallefoglia. E può fare un regalo a Busto

L’Allianz Vero Volley Milano chiude il girone d’andata di A1 con il match casalingo contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La squadra del Consorzio non può laurearsi campione d’inverno ma con un altro successo si assicurerebbe il secondo posto e quindi sulla carta un tabellone migliore in Coppa Italia. "Vallefoglia è una squadra che è un mix tra atlete giovani e interessanti e poi atlete più esperte - ha spiegato alla vigilia coach Marco Gaspari -. Hanno un roster profondo e sono da tenere molto in considerazione, visto che conosco bene coach Pistoia. Verranno a Milano per giocarsela, quindi dovremo essere brave ad aggredirle subito come fatto nelle ultime partite. Torniamo a giocare in casa dopo due partite, aspetto per noi fondamentale perché abbiamo bisogno del nostro pubblico. Vedremo poi contro chi giocheremo in Coppa Italia".

A tifare per Milano ci sarà anche l’UYBA Volley Busto Arsizio che per superare Vallefoglia però avrà bisogno anche di un’impresa sul campo delle campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano. A completare il quadro dei match della tredicesima giornata, tutti in programma in contemporanea alle 20.30, due sfide importanti per la salvezza, con la Volley Bergamo 1991 impegnata in casa della Savino Del Bene Scandicci e Casalmaggiore che ospiterà Chieri.

Andrea Gussoni