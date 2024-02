La Pergolettese è sempre più viva

Crema (Cremona)

Cinica e bella da morire, questa la Pergolettese che ieri pomeriggio allo stadio Voltini ha battuto nettamente la Pro Vercelli. La formazione di mister Mussa dopo un primo tempo non brillantissimo è salita in cattedra nella ripresa stroncando nettamente l’undici del tecnico Dossena che nulla ha potuto contro lo strapotere gialloblù. Da evidenziare le ottime prestazioni della linea difensiva e del centrocampo con Mazzarani padrone della mediana. Tre punti pesanti che consentono di migliorare la classifica e guardare con fiducia le prossime gare. La Pergolettese tornerà in campo venerdì sera ancora davanti al pubblico amico per affrontare il fanalino di coda Alessandria,un match dove bisognerà dare continuità di risultati utili per allontanare la pericolosa zona play ou. La cronaca della partita: al 18’della ripresa gialloblù in vantaggio con un penalty trasformato dal centrocampista Mazzarani. Al 21’arriva il raddoppio dei ragazzi di mister Mussa con Bariti che supera Mastrantonio con un tiro rasoterra. Al 25’terza rete della Pergolettese con un bellissimo diagonale di Guiu Villanova che batte inesorabilmente l’estremo difensore ospite. Non succede più nulla fino al fischio finale del direttore di gara che sancisce la meritata vittoria della Pergo che esce dal campo tra gli applausi dei propri tifosi.

Raffaele Sisti