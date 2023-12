La FeralpiSalò in casa della Samp. Zaffaroni: "Non fermiamoci ora"

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò cerca di attingere dal successo con la Cremonese lo slancio necessario per fare risultato nel match odierno in casa della Sampdoria: "Sabato abbiamo fatto una prestazione in linea con le altre, ma abbiamo evitato gli errori - è la premessa di mister Zaffaroni - I tre punti sono importantissimi, soprattutto per ridare fiducia e morale. Adesso dobbiamo continuare su questa strada".

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella (Pilati); Bergonzi (Letizia), Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic (La Mantia). All: Zaffaroni. TURNO: Cittadella-Spezia,

Cremonese-Modena,

Como-Palermo, Parma-Ternana, Venezia-Lecco, Catanzaro- Brescia, Bari-Cosenza, Pisa- Ascoli, Sampdoria-FeralpiSalò, Sudtirol-Reggiana.

CLASSIFICA: Parma 35, Venezia 33, Como 31, Catanzaro 30, Cremonese, Cittadella 29, Palermo 28, Modena 27, Brescia, Sampdoria 22, Bari 21, Sudtirol, Cosenza 20, Pisa 18, Ternana, Reggiana 17, Ascoli, Spezia, Lecco 16, FeralpiSalò 10.

Lu.Ma.